Após atentado a vereador em Mossoró, polícia encontra carro com notas de posto do Ceará

Um atentado a tiros contra o vereador Cabo Deyvison (PL), de 37 anos, deixou um morto e mobilizou forças de segurança do Rio Grande do Norte na noite desta segunda-feira (15), em Mossoró. As investigações ganharam um elemento interestadual após a Polícia Militar encontrar, no veículo utilizado pelos criminosos, um comprovante de abastecimento emitido no Ceará.

O ataque aconteceu pouco antes das 22h, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel. O vereador realizava uma transmissão ao vivo enquanto acompanhava uma mulher e uma criança que havia sido mordida por um cachorro, segundo informações da direção da unidade de saúde.

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Durante a live, um carro passou pelo local e os ocupantes efetuaram diversos disparos. Os tiros atingiram a parede atrás do parlamentar. O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, que filmava a ação, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Cabo Deyvison foi atingido nas pernas, recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Investigação não descarta nenhuma hipótese

O diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró, delegado Márcio Lemos, afirmou que todas as linhas de investigação permanecem abertas.

“A investigação tem que ser tratada com seriedade. Nenhuma hipótese pode ser descartada. Todas serão apuradas. Hoje, a Divisão de Homicídios possui uma estrutura qualificada na região. Combatemos esse tipo de crime com estruturação. Somos um dos poucos estados que levaram a especialização da investigação de homicídios para todo o interior”, declarou o delegado em coletiva na manhã desta terça-feira (16).

Segundo Lemos, o foco inicial é identificar os autores do atentado para, posteriormente, determinar a motivação do crime.

Não vamos descartar nenhuma hipótese. Vamos tratar todas com seriedade, principalmente focando na autoria. A partir da identificação dos responsáveis, será possível chegar à motivação real do crime. Delegado Márcio Lemos Diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró

Questionado sobre a possibilidade de envolvimento de facções criminosas em razão da atuação pública do vereador, Lemos afirmou que essa linha também será analisada.

“Ele é um agente político e tem se posicionado bastante na imprensa nos últimos tempos. Não podemos descartar essa possibilidade, mas também não podemos afirmar nada neste momento. O processo será conduzido com seriedade”, afirmou.

Suspeitos abandonaram veículo e fugiram para área rural

O comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo, informou que os suspeitos abandonaram o veículo utilizado na ação e fugiram para uma área de mata na zona rural de Mossoró.

“Eles abandonaram esse veículo, que estava com um comprovante de abastecimento do Ceará. Por isso, passamos a considerar essa informação nas investigações”, explicou o militar. Eles também ainda apuram se suspeitos pelo abandono do carro seriam cearenses.

Ainda segundo o comandante, o carro também continha um carregador de arma e apresentava características compatíveis com blindagem, embora apenas a perícia possa confirmar essa condição.

Após o ataque, a PM iniciou uma operação de cerco com uso de drones termais durante toda a madrugada. Uma denúncia recebida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicou que os suspeitos estariam utilizando um Ford Ka para deixar Mossoró.

“O veículo foi abordado, mas já estava retornando. Não havia saído do estado. Por isso, trabalhamos com a hipótese de que os suspeitos ainda estejam escondidos na zona rural de Mossoró”, afirmou.

O motorista do carro foi conduzido para prestar esclarecimentos à Polícia Civil. Conforme a investigação, ele teria indicado um local onde deixou três homens, informação que passou a ser alvo das buscas policiais.

Segurança pública mobilizada

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, coronel Araújo, afirmou que todas as forças de segurança atuam de forma integrada desde os primeiros momentos após o atentado.

“Desde as primeiras notícias da ocorrência, Polícia Civil, Polícia Militar e demais forças de segurança estão trabalhando de forma integrada”, declarou.

Segundo ele, a governadora Fátima Bezerra acompanhou a situação durante toda a madrugada e determinou prioridade máxima para a elucidação do caso. “A governadora nos reuniu por videoconferência durante a noite e a madrugada. Ela determinou prioridade total nas investigações e na elucidação dos fatos”, disse.

Araújo também ressaltou que, até o momento, não existe uma linha investigativa específica relacionada à atividade política do vereador. “A investigação está diretamente ligada ao atentado, ao homicídio e à tentativa de homicídio. Todas as linhas serão analisadas pela Polícia Civil, mas inicialmente não temos uma linha de investigação voltada para questões políticas”, afirmou.

Vereador lamenta morte de assessor

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (16), Cabo Deyvison relatou ter vivido um dos momentos mais difíceis de sua vida e lamentou a morte do assessor Alyson Dyego.

“Ontem vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Durante uma fiscalização na UPA, fui vítima de um atentado a tiros. Fui atingido nas pernas e, graças a Deus, estou estável e recebendo os cuidados necessários”, escreveu.

O vereador destacou a relação de amizade com o assessor morto no ataque.“Mas a maior dor deste momento é a perda de Diego, meu amigo, meu irmão, que estava comigo e infelizmente não resistiu aos disparos".

Na publicação, ele pediu respeito à memória do assessor e solidariedade à família. “Não existem palavras capazes de explicar a dor de perder alguém tão próximo, muito menos de consolar uma família que hoje enfrenta uma perda irreparável. Neste momento, peço oração, responsabilidade e respeito à memória de Diego e à dor da sua família".