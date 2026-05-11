Tirullipa revela prejuízo de R$ 13 milhões após incêndio em circo

O humorista Tirullipa afirmou, nesta segunda-feira (11), que teve um prejuízo estimado em R$ 13 milhões devido ao incêndio de grandes proporções que atingiu o "Circo do Tiru", em Natal, no Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o artista relatou os danos em diversos setores do circo, como iluminação e lonas.

"Só de LED, era R$ 7 milhões ou 8 milhões que eu tinha investido. Eu coloquei projeção da Disney... Tudo foi danificado, iluminação, lona, e não sobrou nada, só restaram cinzas. Estávamos fazendo uma conta por baixo, no total, foi uns R$ 13 milhões de prejuízo", lamentou o humorista.

Tirullipa também destacou que nenhum funcionário ficou ferido no acidente e que tem recebido o apoio dos circenses. "Está todo mundo bem, graças a Deus, a gente vai reconstruir tudo de novo", afirmou.

O artista ainda relembrou que, anos atrás, o circo do pai dele, o humorista Tiririca, também sofreu um incêndio. "Eu penso no meu pai e tenho essa força também. Quem sou eu pra desistir agora? Eu não vou desistir. Tenho o Brasil comigo, o legado dele vai continuar", destacou Tirullipa.

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Entenda o caso

Um incêndio atingiu o circo do humorista cearense na madrugada desta segunda, em Natal. As chamas consumiram parte da estrutura principal montada nas proximidades da Arena das Dunas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), o chamado foi registrado às 4h36. Em menos de cinco minutos, a primeira equipe chegou ao local, já que o quartel responsável pela área fica a menos de três quilômetros da ocorrência.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o fogo se espalhando rapidamente pela lona e pela estrutura principal do circo. As equipes iniciaram imediatamente o combate às chamas e realizaram buscas internas para verificar a existência de possíveis vítimas ou desaparecidos. Nenhuma pessoa foi encontrada no interior do local.

Para reforçar a operação, outras duas viaturas foram acionadas, vindas da Zona Norte de Natal e do município de Parnamirim. A concessionária de energia elétrica também foi chamada para avaliar os geradores instalados na área. Após vistoria, foi constatado que os equipamentos estavam desligados, sem oferecer riscos adicionais durante a atuação das equipes.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado após cerca de uma hora de trabalho entre combate direto ao fogo e rescaldo. O local permaneceu isolado após a ocorrência para garantir a segurança da população e permitir avaliações estruturais por parte da Defesa Civil e de outros órgãos competentes.