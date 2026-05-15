Menina de 10 anos sofre intoxicação no RN; suspeita de contato com detergente Ypê é investigada
Criança apresentou sintomas como manchas pelo corpo, coceira, falta de ar e até dificuldade para andar.
Uma menina de 10 anos sofreu uma intoxicação por suposto contato com um detergente da marca Ypê nesta semana, em Natal. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) informou que a investigação do caso pela é acompanhada vigilância epidemiológica.
Segundo os pais da criança, ela apresentou sintomas como manchas pelo corpo, coceira, falta de ar e até dificuldade para andar, quando foi internada na UPA Pajuçara.
A paciente teve uma infecção bacteriana, mas a origem da intoxicação está sendo investigada. Não foi divulgado o atual estado de saúde da vítima.
A família, que utilizou o detergente da marca Ypê em casa na última semana, guardou o produto, que passará por análise.
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Fiscalização dos produtos
Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Sesap, informou que a fiscalização dos produtos com suspeita de contaminação na Capital do estado é de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal.
Os demais municípios ficam sob a responsabilidade da Subcoordenadoria da Vigilância Sanitária (Suvisa), que informou não ter ocorrido nenhuma apreensão de produtos do lote informado pela Anvisa, até a última quarta-feira (13).
Nesta sexta (15), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que os produtos da marca devem continuar suspensos.