Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta (17/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (17).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17):
Grupo K
Portugal x RD do Congo
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo L
Inglaterra x Croácia
Local: Dallas
Horário: 17h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo L
Gana x Panamá
Local: Toronto
Horário: 20h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo K
Uzbequistão x Colômbia
Local: Cidade do México
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv