Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta (17/06): onde assistir e horário

Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta quarta-feira (17).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Cristiano Ronaldo vive sua sexta Copa do Mundo
Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (17).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17):

Grupo K

Portugal x RD do Congo
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo L

Inglaterra x Croácia
Local: Dallas
Horário: 17h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo L

Gana x Panamá
Local: Toronto
Horário: 20h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo K

Uzbequistão x Colômbia
Local: Cidade do México
Horário: 23h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

 

 

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Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta (17/06): onde assistir e horário

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