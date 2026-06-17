Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta (17/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (17).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17):

Grupo K

Portugal x RD do Congo

Local: Houston

Horário: 14h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo L

Inglaterra x Croácia

Local: Dallas

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo L

Gana x Panamá

Local: Toronto

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo K

Uzbequistão x Colômbia

Local: Cidade do México

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv