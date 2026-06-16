Suspeitos de atentado que baleou vereador Cabo Deyvison e matou assessor no RN são presos no Ceará

Dois suspeitos de participação no atentado que baleou o vereador de Mossoró e cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Deyvison Thalles Martins do Nascimento, o Cabo Deyvison (PL), e matou o cinegrafista e assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, foram presos nesta terça-feira (16) no Ceará. A captura foi feita pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG) da PMCE, e os homens foram levados inicialmente à Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.

Segundo a delegada Ana Scotti informou ao Diário do Nordeste, a dupla de suspeitos chegou a ser ouvida com declarações iniciais, mas o flagrante só será feito no Rio Grande do Norte, onde ocorreu o crime.

Eles foram identificados como José Antônio da Costa e Vinicius Gabriel da Silva Freitas.

Os homens saíram de Beberibe na tarde desta terça, em uma viatura do POG. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) prestam apoio à escolta.

A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) confirmou a captura de dois suspeitos e informou que novos detalhes serão divulgados após eles serem ouvidos.

O Diário do Nordeste aguarda nota da PMCE para atualizar esta matéria.

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Suspeitos teriam abastecido carro no Ceará

Nesta terça, o diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró, delegado Márcio Lemos, informou em coletiva de imprensa que a Polícia Militar do RN encontrou dentro do veículo utilizado pelos criminosos um comprovante de posto de gasolina emitido no Ceará.

“A investigação tem que ser tratada com seriedade. Nenhuma hipótese pode ser descartada. Todas serão apuradas. Hoje, a Divisão de Homicídios possui uma estrutura qualificada na região. Combatemos esse tipo de crime com estruturação. Somos um dos poucos estados que levaram a especialização da investigação de homicídios para todo o interior”, disse o delegado.

Atentado em frente à UPA

O atentado ocorreu na noite dessa segunda, enquanto o vereador fazia uma live nas redes sociais. Um carro passou pelo local, e foram ouvidos diversos disparos. Parte da ocorrência ficou gravada em vídeo.

Alyson Dyego, de 37 anos, que filmava a transmissão, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já cabo Deyvison foi atingido na perna e internado no Hospital Regional Tarcísio Maia.