Motorista é baleado em carro na avenida Washington Soares, em Fortaleza
Vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.
Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde desta segunda-feira (15). O caso aconteceu na Avenida Washington Soares, em região próxima à UPA da Messejana, no bairro Guajeru, em Fortaleza.
A vítima estava em seu veículo quando foi atingido por disparos de arma de fogo, detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Apesar dos ferimentos, ele resistiu e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.
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Itens apreendidos dentro do veículo
No local do crime, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu dentro do carro:
- 1 pistola;
- 1 caixa com munições;
- 1 aparelho celular.
Além disso, ainda havia uma quantia em dinheiro no veículo.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Fortaleza.