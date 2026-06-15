Motorista é baleado em carro na avenida Washington Soares, em Fortaleza

Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde desta segunda-feira (15). O caso aconteceu na Avenida Washington Soares, em região próxima à UPA da Messejana, no bairro Guajeru, em Fortaleza.

A vítima estava em seu veículo quando foi atingido por disparos de arma de fogo, detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Apesar dos ferimentos, ele resistiu e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

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Itens apreendidos dentro do veículo

No local do crime, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu dentro do carro:

1 pistola;

1 caixa com munições;

1 aparelho celular.

Além disso, ainda havia uma quantia em dinheiro no veículo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Fortaleza.