Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem descumpre medida protetiva, ameaça lançar coquetel molotov contra ex e é preso no Ceará

O caso foi registrado nessa terça-feira (16), em Russas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Viaturas da Polícia Civil.
Legenda: A prisão foi cumprida por agentes da Polícia Civil da delegacia de Russas.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (16), em Russas, no interior do Ceará, por descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar lançar um coquetel molotov contra a ex-companheira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi cumprida por agentes do Núcleo de Proteção a Grupos Vulneráveis da delegacia de Russas. O caso chegou ao conhecimento da Polícia por meio da própria vítima, que acionou as autoridades relatando ser constantemente perseguida e ameaçada pelo investigado.

O Diário do Nordeste apurou que o suspeito enviou um áudio à ex-namorada afirmando que lançaria contra ela um coquetel molotov — um tipo de explosivo caseiro produzido com garrafa de vidro, líquido inflamável e pavio acoplado ao gargalo.

Após a captura, ele foi conduzido à Perícia Forense do Estado (Pefoce) para a realização de exames de corpo de delito e, depois, colocado à disposição da Justiça.

Veja também

teaser image
Segurança

Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí

teaser image
Segurança

Cearenses exploradas sexualmente são resgatadas em operação contra trabalho escravo

teaser image
Segurança

Justiça do Ceará reduz pena de homem que asfixiou companheira na frente do filho com autismo

'Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém'

O suspeito, que não teve sua identidade divulgada oficialmente pela Polícia, acumula outras passagens na Delegacia de Russas pelo mesmo crime. O Diário do Nordeste apurou que, em 2024, uma moradora da cidade requereu medida protetiva de urgência contra ele alegando ser perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro — a reportagem não conseguiu apurar se é a mesma vítima de agora.

Os dois se relacionaram por um ano, mas ele não aceitou o término e chegou a passar uma noite em frente à residência da vítima para pressioná-la a retomar o namoro. Ele também quebrou o celular dela e a ameaçou com mensagens no WhatsApp dizendo "se não ficar comigo, não fica com mais ninguém" e "só vou lhe deixar em paz quando você voltar para mim".

À época, o suspeito foi condenado a somente três meses de prisão, com regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Viaturas da Polícia Civil.
Segurança

Homem descumpre medida protetiva, ameaça lançar coquetel molotov contra ex e é preso no Ceará

O caso foi registrado nessa terça-feira (16), em Russas.

Redação
Há 50 minutos
policia civil ddm delegacia.
Segurança

Justiça do Ceará reduz pena de homem que asfixiou companheira na frente do filho com autismo

Após analisar recurso da defesa do réu, o TJCE aplicou a atenuante por confissão.

Redação
Há 1 hora
Durante a operação, foram cumpridas duas ordens judiciais.
Segurança

Cearenses exploradas sexualmente são resgatadas em operação contra trabalho escravo

22 mulheres foram encontradas em condições análogas à escravidão durante a 'Operação Donos da Noite'.

Redação
17 de Junho de 2026
Pessoa vista de costas usando colete tático preto com identificação “FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado”, em ambiente interno com outras pessoas ao fundo desfocadas.
Segurança

Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí

Ações ocorreram nesta quarta-feira (17) sob o comando da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

Redação
17 de Junho de 2026
Dupla presa no Ceará confirmou participação no crime contra Cabo Deyvison, diz Polícia
Segurança

Dupla presa no Ceará confirmou participação no crime contra Cabo Deyvison, diz Polícia

Comissão de delegados será criada para conduzir as investigações.

João Lima Neto
17 de Junho de 2026
influencer tigrinho foto mao jogo online foto da pessoa.
Segurança

Quem é a influenciadora que deve continuar com tornozeleira eletrônica a mando da Justiça do Ceará

A acusada foi denunciada por divulgar e promover ‘Jogo do Tigrinho’.

Redação
17 de Junho de 2026
vitima mao rosto nao revelado.
Segurança

'Estou procurando seus nudes': professor é investigado por suposto crime sexual contra aluna do IFCE

O Instituto afirma que adotou de forma imediata as medidas institucionais para acolher a vítima e apurar os fatos.

Emanoela Campelo de Melo
17 de Junho de 2026
Montagem de duas fotos mostra vítima com perfurações na nuca e nos braços.
Segurança

Justiça condena mulher e amante por tentar matar marido dela a facadas no interior do Ceará

A esposa prometeu dar um bar, um carro e uma moto ao amante se ele cometesse o homicídio.

Luana Severo
16 de Junho de 2026
Montagem com duas fotos de suspeitos presos por tentativa de atentado contra vereador Cabo Deyvison, em Mossoró.
Segurança

Suspeitos de atentado que baleou vereador Cabo Deyvison e matou assessor no RN são presos no Ceará

Dupla foi transferida para o Rio Grande do Norte. O atentado contra o vereador de Mossoró ocorreu em frente a uma UPA em Mossoró (RN).

Matheus Facundo
16 de Junho de 2026
tj fachada predio.
Segurança

TJCE mantém absolvição de acusado por matar 2 pessoas e ferir 15 em dia de jogo do Brasil

A defesa diz que não havia provas indicando excesso de velocidade.

Redação
16 de Junho de 2026
gde
Segurança

Acusados de participar de 'tribunal do crime' da GDE são inocentados

O crime aconteceu em 2021, no bairro Vicente Pinzón, e deu início a uma investigação que só foi encerrada após a "extinção" da antiga GDE.

Geovana Almeida*
16 de Junho de 2026
Imagem de carro baleado para matéria sobre homem é bealdo em tentativa de homicídio na Avenida Washington Soares, em Fortaleza.
Segurança

Motorista é baleado em carro na avenida Washington Soares, em Fortaleza

Vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Redação
15 de Junho de 2026
ônibus em Tauá após acidente.
Segurança

Motorista diz que tentou desviar de animal antes de acidente que matou jovens em Tauá

Time de basquete voltava de campeonato em Sobral, com direção a Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
15 de Junho de 2026
Delegacia Regional da Polícia Civil de Tianguá com viaturas estacionadas em frente ao prédio no Ceará.
Segurança

Advogado é preso suspeito de integrar facção criminosa em Tianguá, no Ceará

Operação prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ações criminosas na Serra da Ibiapaba.

Matheus Facundo
15 de Junho de 2026
veiculo amassado foto preto e branco.
Segurança

Jornalista é acusado de tentar matar mulher no Ceará ao passar com carro por cima dela

Passados quase dois meses desde o crime, a vítima segue hospitalizada.

Redação
15 de Junho de 2026
Foto que contém armas de fogo, munição e celulares apreendidos pela polícia.
Segurança

Três homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Senador Pompeu

O trio, entre 20 e 22 anos, acumula passagens pela polícia.

Redação
14 de Junho de 2026
areia viatura pm praia.
Segurança

Cabeça de corpo humano é encontrada na faixa de areia da praia do Cumbuco

No dia anterior, outra parte de um corpo foi encontrada nas proximidades do mesmo local.

Redação
14 de Junho de 2026
fachada da delegacia de itapipoca
Segurança

Mulher é encontrada morta em quarto de hotel em Itapipoca

Até este domingo (14), o suspeito pelo crime não foi preso.

Redação
14 de Junho de 2026
Foto que contém drogas e arma de fogo.
Segurança

Mulher é presa com três quilos de cocaína e crack em ônibus de viagem em Juazeiro do Norte

Suspeita estava em veículo que vinha de Sobral.

Redação
14 de Junho de 2026
casal preso flagrante.
Segurança

Mãe e padrasto de bebê morto em Fortaleza devem ir a júri popular

A mulher responde ao processo em liberdade.

Redação
14 de Junho de 2026