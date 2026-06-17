Homem descumpre medida protetiva, ameaça lançar coquetel molotov contra ex e é preso no Ceará

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (16), em Russas, no interior do Ceará, por descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar lançar um coquetel molotov contra a ex-companheira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi cumprida por agentes do Núcleo de Proteção a Grupos Vulneráveis da delegacia de Russas. O caso chegou ao conhecimento da Polícia por meio da própria vítima, que acionou as autoridades relatando ser constantemente perseguida e ameaçada pelo investigado.

O Diário do Nordeste apurou que o suspeito enviou um áudio à ex-namorada afirmando que lançaria contra ela um coquetel molotov — um tipo de explosivo caseiro produzido com garrafa de vidro, líquido inflamável e pavio acoplado ao gargalo.

Após a captura, ele foi conduzido à Perícia Forense do Estado (Pefoce) para a realização de exames de corpo de delito e, depois, colocado à disposição da Justiça.

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'Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém'

O suspeito, que não teve sua identidade divulgada oficialmente pela Polícia, acumula outras passagens na Delegacia de Russas pelo mesmo crime. O Diário do Nordeste apurou que, em 2024, uma moradora da cidade requereu medida protetiva de urgência contra ele alegando ser perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro — a reportagem não conseguiu apurar se é a mesma vítima de agora.

Os dois se relacionaram por um ano, mas ele não aceitou o término e chegou a passar uma noite em frente à residência da vítima para pressioná-la a retomar o namoro. Ele também quebrou o celular dela e a ameaçou com mensagens no WhatsApp dizendo "se não ficar comigo, não fica com mais ninguém" e "só vou lhe deixar em paz quando você voltar para mim".

À época, o suspeito foi condenado a somente três meses de prisão, com regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade.