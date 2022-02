O que é coquetel molotov? Saiba a origem do artefato utilizado na guerra da Ucrânia

Uma das mais famosas armas químicas incendiárias, o coquetel Molotov é uma bomba caseira criada durante a invasão da Finlândia pela União Soviética (URSS) na Guerra de Inverno que ocorreu em 1939.

O coquetel Molotov é uma mistura líquida e inflamável como gasolina, petróleo, álcool, éter etílico, entre outros, misturados em uma garrafa de vidro e um pano ou corda embebido líquido que serve como pavio ao ser acesso.

Muito utilizado em protestos e revoltas populares, o nome foi dado pelos finlandeses como forma de referência, e certa ironia, ao diplomata Vyacheslav Mikhailovich Molotov, na época era o então comissário de relações exteriores da URSS.

Os finlandeses começaram a testar o uso de armas incendiárias contra os tanques do Exército Vermelho e o resultado foi um sucesso, tanto que o Exército da Finlândia começou a produzir o explosivo em massa e cada soldado passou a receber um exemplar.

No Brasil, a fabricação, posse e uso do artefato é considerado crime. A pena de reclusão é de, no mínimo 3 anos até o máximo de 6 anos e multa, conforme na Lei 10 826/03, Art.16, Inciso 3°.

Ucranianos usam coquetel molotov contra russos

População da Ucrânia foi orientada pelo Ministério da Defesa, nesta sexta-feira (25), a atacarem russos com coquetéis molotov e os denunciarem à polícia. "Pedimos aos cidadãos que nos informem sobre os movimentos do inimigo, façam coquetéis molotov, neutralizem o ocupante!", escreveu o órgão em mensagem pública.