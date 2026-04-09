Ceará amplia tabu para 14 jogos contra o Fortaleza; veja sequência

O Ceará venceu o Fortaleza por 2x0 na noite desta quarta-feira (8), pela Copa do Nordeste e ampliou o tabu contra o maior rival. Agora são 14 jogos sem perder para o Leão, precisamente há 3 anos e 8 dias. Em 14 jogos, são 5 vitórias e 9 empates.

A última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, por 2x1, no jogo de ida da decisão daquele ano, com o Leão se sagrando penta-campeão estadual no jogo seguinte, empate em 2x2, que inicia a sequência do Vozão.

Em 2024, quatro clássicos e título nos pênaltis

O ano começou com um eletrizante 3x3, com o Vovô vencendo o seguinte pelo Nordestão (1x0), e sendo campeão na decisão estadual após 2 empates: 0x0 e 1x1, vencendo nos pênaltis (3x2).

Em 2025, 5 clássicos e duas vitórias alvinegras

No Cearense 2025, o Vovõ venceu dois e empatou um. O time foi campeão cearense invicto, batendo o Leão na decisão: 1x1 e 1x0.

Na Série A 2025, o Ceará venceu um (1x0 no turno) e empatou o outro (no returno). Mas ambos acabaram rebaixados da elite.

Em 2026, após 3 empates, vitória heróica

No Campeonato Cearense, foram 3 empates. Uma na fase classificatória em 0x0, e dois na decisão do Estadual, ambos empatados em 1x1, com o Fortaleza campeão nos pênaltis.

Portanto, a partida na Copa do Nordeste era muito importante para o Vovô, para superar a perda do título, ganhar fôlego no regional e aumentar o tabu.

E o resultado veio em grande estilo e superação, vencendo por 2x0 após ficar com um a menos desde os 22 minutos do 1º tempo.

Sequência do Tabu

Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense 2023

Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024

Ceara 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024

Fortaleza 0x0 Ceará - Final Cearense 2024

Ceará 1x1 Fortaleza - Final Cearense 2024

Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025

Ceará 1x0 Fortaleza - Final Cearense 2025

Fortaleza 1x1 Ceará - Final Cearense 2025

Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025

Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025

Ceará 0x0 Fortaleza - Cearense 2026

Fortaleza 1x1 Ceará - Cearense 2026

Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2026

Ceará 2x0 Fortaleza - Nordestão 2026