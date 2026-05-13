Ceará perde para o Itabirito e se despede da Copa do Brasil Feminina

O Ceará foi superado por 2 a 0 pelo Itabirito nesta quarta-feira (13), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e se despediu da Copa do Brasil Feminina na 2ª Fase. Os gols do time mineiro foram marcados por Bruna Victoria e Vânia.

Com a eliminação, as Meninas do Vozão voltam o foco para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Na competição de pontos corridos, a equipe ocupa a 11ª colocação, com sete pontos.

O próximo compromisso das alvinegras será no sábado, 16, às 15 horas (de Brasília), contra o 3B da Amazônia, pela 9ª rodada. O duelo será disputado no Estádio Franzé Moraes (Cidade Vozão), em Itaitinga (CE).

Como foi o jogo

A equipe de Erivelton Viana iniciou a partida pressionando o Itabirito e, em cinco minutos, criou duas oportunidades. A primeira veio com Andressa: após bate-rebate na área, a centroavante finalizou, mas a defesa adversária salvou em cima da linha. Logo na sequência, Leidiane cobrou falta direta e parou na goleira do time mineiro.

O Itabirito buscou assumir o controle da partida. Com mais posse de bola, passou a ocupar o setor ofensivo com maior frequência, mas criou pouco diante da forte marcação imposta pelo Ceará.

A melhor chance das mineiras veio aos 38 minutos, quando Bruna Marques cabeceou e obrigou a goleira Mayara a fazer a defesa.

No segundo tempo, o Itabirito voltou pressionando ainda mais o Ceará. Aos oito minutos, Bruna Victoria finalizou de fora da área e parou em Mayara. Na sequência, Bruna Marques teve a oportunidade de abrir o placar para as mineiras, mas novamente esbarrou na arqueira alvinegra.

A insistência adversária deu resultado e, aos 16 minutos, após a defesa do Ceará afastar um cruzamento, Bruna Victoria aproveitou a sobra e acertou o ângulo de Mayara, colocando o Itabirito em vantagem.

Precisando buscar o resultado, Erivelton Viana promoveu mudanças no setor ofensivo. Dri e Bia entraram nas vagas de Andressa e Gabizinha, respectivamente. Aos 31 minutos, a camisa 10 do Alvinegro de Porangabuçu finalizou de fora da área, mas parou na goleira adversária. Antes, Jady também havia tentado, mas Karen Hipólito fez a defesa.

Na reta final, após lançamento para o campo ofensivo, Vânia recebeu e finalizou no canto alto de Mayara, ampliando o marcador para o Itabirito.

Apesar do esforço alvinegro, o Ceará não conseguiu reverter o placar e se despediu da competição.