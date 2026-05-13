Campeonato Cearense de Futebol 7 começa neste sábado em Fortaleza com 70 equipes

Acabou a espera. Chegou a hora da bola rolar para mais uma temporada do Cearense de Futebol 7. A edição 2026 do Campeonato Cearense de Futebol 7 começa neste sábado (16), no Complexo IBR, localizado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, reunindo equipes de diversas regiões do estado e consolidando o crescimento da modalidade no Ceará.

A competição contará com disputas nas Séries A, B e C do masculino, além da categoria feminina. Ao todo, cerca de 70 equipes participarão das competições adultas organizadas pela Federação de Futebol 7 do Ceará (FF7CE).

O grande destaque desta temporada será a representatividade estadual, com equipes de 25 municípios cearenses participando da competição, fortalecendo ainda mais o intercâmbio esportivo e a expansão do Futebol 7 pelo estado.

Na Série A, estarão presentes equipes tradicionais e representantes de cidades como Fortim, Barreira, Cascavel, Beberibe, Canindé, Paraipaba, Pacoti, Tururu, Aracati, Eusébio e Fortaleza. Já as Séries B e C ampliam ainda mais a participação do interior, com representantes de municípios como Aquiraz, Pacajus, Quixadá, Madalena, Maracanaú, Acarape e Maranguape.

No feminino, oito equipes disputarão o título estadual: Carrascas, MDO, Seleção Municipal de Barreira, Pavanelly’s FC, União FC, UFC, São Gonçalo Fut7 e Palmácia Fut7.

Campeão no Brasileiro de Fut7

O campeão da Série A garantirá, além de troféus, medalhas e premiação em dinheiro, a vaga para representar o Ceará no Campeonato Brasileiro de Futebol 7, principal competição nacional da modalidade.

Segundo a organização, a expectativa é de uma temporada histórica, marcada pelo fortalecimento técnico das equipes, crescimento do número de participantes e maior visibilidade para o Futebol 7 cearense. Outro diferencial para 2026 será a reforma do Complexo IBR, que recebeu novos gramados nos cinco campos do centro esportivo. A modernização da estrutura promete elevar ainda mais o nível técnico das equipes e da competição ao longo da temporada.

Torneio da Base

Além das competições adultas, a FF7CE também prepara o Campeonato Cearense de Base, previsto para iniciar entre os meses de junho e julho. A expectativa é reunir aproximadamente 100 equipes nas categorias de base, envolvendo centenas de atletas e incentivando o desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes em todo o Ceará.