Análise: Fortaleza faz sua parte ao bater Floresta e Vojvoda amplia opções após boas escolhas

O Fortaleza venceu o Floresta por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (2), em jogo atrasado pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão, que tinha este compromisso no meio de semana, montou uma estratégia pensando no Clássico-Rei, já que o Ceará atuou apenas na segunda-feira.

Com 6 alterações em relação ao time que venceu o Sousa-PB na estreia por 5 a 0, o jogo serviu para Vojvoda ampliar o leque de observação do elenco e poupar alguns titulares, mantendo um "balanço" fisico sem desgastar demais algumas peças com um clássico tão próximo, que será neste sábado.

As novidades na escalação foram as entradas de Landázuri, Matheus Vargas, Juninho Capixaba, Romarinho e Robson. E todos eles fizeram uma boa partida.

Os três últimos foram os melhores, com Romarinho marcando um gol, Robson participando bem do jogo e criando também oportunidades, assim como Capixaba, que apoiou muito e distribuiu bons cruzamentos.

Moisés entrou bem

Na etapa final, outro jogador chamou a atenção ao entrar em campo: o atacante Moisés. Ele incendiou o jogo no 2º tempo, com muita agressividade e sempre buscando as finalizações e o um contra um com os marcadores. Foi uma grata surpresa do jogador vindo da Ponte Preta.

Legenda: O atacante Moisés entrou bem na etapa final e incendiou o jogo no Castelão Foto: Thiago Gadelha

Moisés criou boas chances, parando em Marcão, goleiro do Floresta, e deu assistência para o gol de Depietri.

O gol do argentino aos 31 minutos fez o Leão reduzir o ritmo nos minutos finais pensando no Clássico e vencer com facilidade.

Com a vitória garantida, Vojvoda ampliou suas opções para o clássico com um jogo que serviu mais para ritmo de jogo para uns e não desgastar demais outros em um planejamento bem feito.