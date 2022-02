Fortaleza vence o Floresta por 2 a 0 no Castelão e se mantém líder na Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Floresta por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (2), em jogo atrasado pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão foi superior por toda partida no Castelão e venceu com gols de Romarinho e Depietri.

O Tricolor abriu o placar logo com 4 minutos de jogo, com Romarinho, e ampliou na etapa final com o argentino Depietri. Com o Resultado, o Tricolor de Aço chega aos 6 pontos no Grupo A se se mantém líder, com 100% de aproveitamento. Já o Floresta é o 7º do Grupo B com 1 ponto.

Na próxima rodada, o Leão terá o Clássico-Rei contra o Ceará no sábado (5), às 17h45, enquanto o Floresta jogará na terça contra o CSA, em Alagoas, às 21h30.

O jogo

O Fortaleza entrou em campo em ritmo forte abrir o placar cedo e conseguiu, aos 4 minutos. Juninho Capixaba fez a jogada, a bola ficou com Romarinho, que bateu cruzado para abrir o placar.

Legenda: Romarinho marcou o 1º gol do Leão no jogo Foto: Thiago Gadelha

A vantagem cedo fez o Tricolor de Aço se soltar mais, controlando a partida e tendo chances para ampliar, com em cabeçada de Robson que Marcão defendeu.

O Floresta pouco atacou na etapa inicial, mas criou uma chance clara aos 44 minutos, em cabeçada de Alisson que Yago Pikachu tirou em cima da linha.

Na segunda etapa, o Fortaleza seguiu no campo de ataque criando boas chances, com a entrada de Moisés dando mais agressividade ao time tricolor.

As chances foram aparecendo e o goleiro Marcão aparecendo mais com boas defesas pelo Floresta, até que aos 31 minutos, Moisés recebeu belo passe de Lucas Crispim, que invadiu a área e passou para Depietri chegar batendo para o fundo das redes.

Após o gol, o Leão diminuiu o ritmo pensando no Clássico-Rei de sábado, controlou as ações com tranqulidade e garantiu a vitória no Castelão.