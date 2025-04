Schumacher viaja de helicóptero à Suíça antes de nascimento de neta, diz jornal

Sem ser visto publicamente desde 2013, quando sofreu grave acidente de esqui nos Alpes Franceses, Michael Schumacher deixou a Espanha, onde passa boa parte de seus dias, e viajou de helicóptero para a Suíça, dias antes do nascimento de sua primeira neta, Millie, filha de Gina-Maria Schumacher. A viagem para a casa da família, em Gland, já estava planejada, mesmo antes da data do nascimento da criança.



De acordo com informações dos jornais alemães Bild e Bunte, Schumacher passou o inverno europeu em Maiorca, na Espanha, na casa de campo de sua família. A ida para a Suíça, na primavera, aconteceria mesmo sem o nascimento de Millie. Lá, o piloto permanece instalado em uma de suas residências, no Lago Genebra.



A expectativa de familiares é de que o nascimento de Millie, no fim de março, possa ser uma "força em sua difícil e longa batalha". Gina é filha de Schumacher com Corinna, que estão juntos desde 1995. Além dela, Mick Schumacher, ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente em provas de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é outro filho do casal.