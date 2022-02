Com bom início em 2022, Depietri se torna o estrangeiro com mais gols na nova Arena Castelão

Dois jogos, dois gols. O começo de temporada do atacante Valentín Depietri é muito positivo no Fortaleza. E com este desempenho no início de 2022 o argentino já atingiu um feito marcante, tornando-se o estrangeiro com mais gols na nova Arena Castelão, inaugurada em 2013.

O levantamento é do jornalista Luca Laprovitera. Ao todo, Depietri totaliza três bolas nas redes, com os gols contra Floresta, Sousa-PB e, em 2021, contra o Juventude. Este, inclusive, um gol histórico, no jogo que classificou o Leão do Pici para a Libertadores.

Ele passou os colombianos Juan Quintero, Speed Mendoza e Yony González, todos com dois gols marcados na nova Arena Castelão.

Com o detalhe: o jovem atacante de apenas 21 anos não é centroavante e não completou nem mesmo 90 minutos em campo, já que começou como titular e atuou 63 minutos contra o Sousa-PB e, contra o Floresta, entrou aos 22 do 2º tempo, ficando 26 minutos em campo e, assim, totalizando 89 minutos nas duas partidas.

Legenda: Depietri tem menos de 90 minutos jogados em 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo o jornalista Luca Laprovitera, Valentín se isolou ainda como o segundo estrangeiro com mais gols pelo Fortaleza.

Depietri tem tido um bom início em 2022. Não apenas pelos gols, mas pela intensidade, disposição, entrega e melhor encaixe coletivo que tem demonstrado nos jogos e também nos treinamentos, com boas referências de quem acompanha o dia a dia do clube.

É um jogador jovem, que ainda vai errar bastante e que tem muito o que crescer. Depietri ainda passa pelo processo de amadurecimento, mas já mostrou que pode ajudar, inclusive em momentos decisivos (como contra o Juventude).

O começo de temporada é positivo.