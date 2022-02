Vojvoda projeta Clássico-Rei e estreia de Silvio Romero: “não tenho pressa”

O elenco do Fortaleza inicia as atividades para o Clássico-Rei nesta quinta-feira (3), com treino no Centro de Excelência. Após jogos no sábado e na quarta, quando venceu Sousa-PB e Floresta, respectivamente, o foco da comissão técnica é recuperar os atletas e definir a estratégia tática para enfrentar o Ceará.

"Temos uma partida muito importante para todos, o elenco, o torcedor, então sabemos o que significa o clássico. A minha cabeça vai trabalhar para escolher o time, mas primeiro vou ver a recuperação de cada jogador e pensar na estratégia”, afirmou treinador Juan Pablo Vojvoda.

Confira a coletiva de Vojvoda

Com variações de esquema nas últimas partidas, o comandante conseguiu testar novas contratações como o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Moisés. O centroavante Silvio Romero, principal contratação para 2022, foi regularizado e está dentro dos planos do Vojvoda.

"Eu necessito de todos os jogadores disponíveis. O Silvio é um jogador importante, veio reforçar o elenco, mas também não tenho muita pressa. Trabalhamos para todos estarem em um nível importante para ajudar o time", completou o técnico.

Com a base do elenco de 2021 mantida, uma provável escalação seria: Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Lucas Crispim, Pikachu, Ronald, Matheus Jussa e Lucas Lima; Depietri e Robson.

O Clássico-Rei está marcado para sábado (7). A bola rola às 17h45, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão lidera o Grupo A, com seis pontos - o Ceará venceu o único jogo que fez, ficando com três e a 3ª colocação da Grupo B.