Roupeiro do Ceará é convocado para jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa

O Ceará Sporting Club anunciou nesta quinta-feira (23) a convocação de um funcionário do clube para a Seleção Brasileira masculina: o roupeiro André Marcelino. O profissional foi chamado pela CBF para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul.

A apresentação está marcada para a próxima sexta (1º). No roteiro, vai participar dos confrontos do Brasil contra a Venezuela, a Colômbia e o Uruguai, todos os duelos durante o mês de outubro.

Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa:

07.10 - Venezuela x Brasil | às 20h30, no estádio Olímpico, em Caracas-VEN.

10.10 - Colômbia x Brasil | às 18hh no estádio Metropolitano, em Barranquilla-COL.

14.10 - Brasil x Uruguai | às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus/AM.

O reconhecimento do trabalho e a lembrança demonstram a evidência do Vovô no cenário nacional, com observações para além do desempenho dentro de campo. Na atual temporada, por exemplo, o Dr. Joaquim Garcia esteve em uma lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-15.

Leia mais Alexandre Mota Ceará soma sete convocações para Seleção Brasileira de base desde 2019 e mostra força com CBF

Em coletiva recente, o técnico Tite, da equipe canarinha principal, revelou que o meia Vina esteve em pré-lista de convocados. Em 2020, o atleta foi o grande destaque alvinegro na Série A.

Assim, o futebol cearense cresce em notoriedade. Na ascensão à elite, o Vovô acumula quatro anos consecutivos na 1ª divisão, com participação na Sul-Americana em 2021.