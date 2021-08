Tite avalia futebol cearense e revela que Vina já esteve em pré-lista para Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira foi convocada nesta sexta-feira (13) para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Durante a coletiva, o técnico Tite foi questionado pelo jornalista cearense Mário Kempes sobre os desempenhos de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro. Na resposta, revelou que o meia alvinegro Vina já esteve em uma pré-lista do Brasil.

“Claro que há o acompanhamento (do futebol cearense), mas há aqueles critérios de avaliação que nós colocamos. Convocamos um atacante do Ceará, estava na pré-lista, o Vina. Então há um acompanhamento, um reconhecimento do trabalho, mas é a concorrência de todos os setores como também para atletas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De mim não tem preconceito", explicou.

Legenda: O meia Vina, do Ceará, foi um dos craques da Série A do Brasileiro de 2020 Foto: Camila Lima / SVM

O auxiliar técnico César Sampaio também complementou a resposta e ressaltou ter assistido a vitória do Fortaleza contra o Palmeiras no sábado (7). "Um resultado importante, equipe leve, e o Fortaleza propôs o jogo no Allianz Parque. A concorrência é alta, o nível técnico também”, apontou.

No Brasileirão, o Fortaleza é o 3º colocado, com 30 pontos. O Ceará surge em 7º, com 23. As duas equipes brigam na parte alta da tabela e ostentam marcas coletivas: o Vovô tem a 2ª melhor defesa da competição, enquanto o Leão surge com o 2º ataque mais positivo.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Laterais direitos

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus-ITA)

Laterais esquerdos

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Zagueiros

Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica-POR)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Volantes

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Meias

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

Claudinho (Zenit-RUS)

Atacantes

Raphinha (Leeds-ING)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Richarlison (Everton-ING)

Matheus Cuha (Hertha Berlim-ALE)