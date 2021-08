Tite convoca Seleção Brasileira para jogos contra Chile, Argentina e Peru; assista ao vivo

O técnico Tite convoca, nesta sexta-feira (13), a Seleção Brasileira para próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A equipe nacional enfrenta Chile, Argentina e Peru, respectivamente. A lista deve registrar 24 atletas.

A primeira partida será em 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago, no Chile. O duelo seguinte é no dia 5 do mesmo mês, no Neo Química Arena, em São Paulo. A maratona é encerrada na Arena Pernambuco, no dia 9.

A tendência é que os nomes listados da Série A do Brasileiro desfalquem os clubes na competição. A última exibição do Brasil foi na final da Copa América, em julho. Na ocasião, perdeu para a Argentina por 1 a 0, no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato.

Já na classificatória sul-americana para o Mundial, o time de Tite é líder absoluto com 100% de aproveitamento. São seis vitórias, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos.