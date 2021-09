Vojvoda surpreende torcedores do Fortaleza em "racha" na Capital e bate foto com Clodoaldo

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, foi flagrado acompanhando um racha - uma partida de futebol amadora - na noite desta quinta-feira (23). Em imagens divulgadas nas redes sociais, o treinador aparece em fotos com alguns torcedores e um ex-jogador ilustre: Clodoaldo.

Hoje funcionário das categorias de base do Leão, o "baixinho" é um dos maiores artilheiros da história do clube e se consolidou no esporte pela velocidade, o drible e o poder de finalização dentro de campo. Na ocasião, estava participando do jogo.

Vale ressaltar que Vojvoda mora na sede do time, no Pici. A diretoria tricolor ofereceu um apartamento de luxo, com vista para o mar, mas o argentino decidiu seguir no Centro de Excelência em processo de imersão na rotina do clube e avisou que não tem previsão para deixar o espaço. O contrato do profissional é até dezembro, com renovação para 2022.

No mês de julho, o argentino se envolveu em uma nova situação inusitada ao deixar o equipamento. O comandante foi visto do lado de fora do Pici aguardando a abertura do portão principal. O momento foi repercutido por torcedores e gerou memes.