Repórter da Band desaparecido em trilha é encontrado em São Paulo

O repórter e apresentador da Band, Lucas Martins, e três amigos, que desapareceram enquanto faziam uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo, foram encontrados neste domingo (1ª). O grupo foi resgatado por um helicóptero da Polícia Militar, segundo reportado pelo g1.

O grupo saiu de casa na madrugada de sábado (30) para realizar a trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém. No fim da tarde, Lucas mandou uma mensagem de texto para um familiar dizendo que não tinha encontrado o caminho para seguir a trilha e, como estava escurecendo, precisaria passar a noite na mata.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste domingo (1º) para a ocorrência de quatro pessoas desaparecidas, na região da mata atlântica de Itanhaém.

A esposa de um desaparecido contou ao Corpo de Bombeiros que o grupo entrou na trilha de Juquitiba (SP) pela Estrada do Pilaca e seguiu em sentido a Itanhaém, mas se perderam e não chegaram no município no horário planejado.

Lucas afirmou que ele e os amigos viram a aeronave sobrevoando enquanto estavam no meio da mata. Eles desviaram do caminho e foram em direção do Rio dos Macacos, onde foram resgatados.

Seis viaturas do 18º Grupamento de Bombeiros da capital paulista foram encaminhadas para o ponto de entrada do grupo na trilha, enquanto outras cinco viaturas do 6º Grupamento da Baixada Santista foram deslocadas para a entrada da trilha por Itanhaém.

Além do apoio de um helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo, um posto de comando também foi montado na região, para centralizar as buscas.