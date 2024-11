Bagagem com 386 tartaruguinhas chinesas é apreendida em aeroporto de Guarulhos

Uma mala com 386 tartarugas chinesas de casco mole foi apreendida pela Vigilância Agropecuária (Vigiagro) do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última quarta-feira (27). As informações são do Metrópoles.

Segundo a Vigiagro, parte dos animais já estava morta, enquanto outros agonizavam devido ao transporte inadequado. A apreensão ocorreu após os fiscais notarem que a bagagem estava úmida.

Inicialmente, a equipe suspeitou que o conteúdo fosse de caranguejos ou peixes frescos, mas foi surpreendida ao encontrar filhotes de tartaruga. A suspeita é que os animais seriam usados como matéria-prima na medicina tradicional chinesa, prática que há séculos utiliza tartarugas para tratar diversas enfermidades.

O transporte de animais silvestres sem autorização é proibido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por razões sanitárias. Espécies exóticas só podem ingressar no Brasil com a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a devida certificação.

Como não havia documentação, os animais foram apreendidos e o responsável pela bagagem multado em R$ 72 mil. Embora tenha sido identificado, o responsável foi liberado.