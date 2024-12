Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 17:40, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Cristina diz ao delegado que ele não pode acusá-la sem provas.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Cristina diz ao delegado que ele não pode acusá-la sem provas. Ivan e Cristina planejam sequestrar Serena e Dalila no dia do casamento de Hélio. Roberval teme que Cristina descubra que ele vai testemunhar contra ela e queira se vingar. Serena sonha com a imagem de Rafael chorando refletida no lago. Ela acorda com uma sensação ruim e confessa para Rafael que tem medo de sua missão.

Generosa vê Terezinha entrando no prédio de Raul e avisa Olívia. Olívia leva Mirella para o apartamento de Raul para dar o flagra nele. Raul tenta negar seu envolvimento com Terezinha, mas ela conta tudo para Mirella. Olívia convida todos para sua festa de noivado no restaurante. Vitório compra só comidas caras para servir na festa, pois quer que Olívia sofra para pagar a conta.

Mirella pede perdão a Felipe e eles fazem as pazes. Olívia anuncia para todos na festa que seu noivo é Vitório. Vitório fica encantado, mas logo se preocupa, pois terá que pagar a conta do jantar. Mirna conhece um príncipe Olívia pede que os convidados paguem pela refeição. Rafael concorda em contribuir e outros seguem seu exemplo. O delegado avisa Raul que ele não pode sair da cidade enquanto estiver sendo processado.

Mirna conhece um rapaz chamado Zacarias Príncipe, que aparece montado num cavalo branco. Roberval depõe contra Cristina. Raul pede que Terezinha lhe dê suas economias e diz que vai viajar para cuidar de alguns negócios. O delegado pega Raul tentando sair da cidade e o prende. Vitório se muda para a casa de Olívia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:40, na Rede Globo.