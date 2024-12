Cantor V, do BTS, lamenta morte de Yeontan, pet de estimação

O cantor V, do grupo de k-pop BTS, anunciou, nesta segunda-feira (2), a morte de Yeontan, seu cachorro de estimação. A notícia veio acompanhada de um post no Instagram, com várias fotos do artista junto do cãozinho da raça Zwergspitz.

Yeontan tinha sete anos e acumulava problemas de saúde desde o nascimento. Na publicação feita por V, ele lamenta a perda do pet e diz que espera que ele esteja em um lugar melhor. "Yeontan embarcou em uma longa jornada para as estrelas caninas", escreveu.

No ano passado, conforme V, cujo nome verdadeiro é Kim Taehyung, o animal desenvolveu severos problemas no coração e realizou duas cirurgias. Em uma delas, o cachorro "poderia ter morrido", conforme o tutor.

"Pensei muito sobre como contar isso a vocês, mas senti que seria o certo compartilhar essa notícia com todos os ARMYs que enviaram tanto amor a ele até agora. Ficarei grato se os ARMYs puderem se lembrar do Yeontan aqui e ali, para que ele possa ser feliz no céu também", finalizou o texto de V.

A relação de V com Yeontan era bastante especial. Além de o cachorrinho aparecer como capa do primeiro álbum solo do cantor, o pet também apareceu uma apresentação ao vivo, junto do dono, em um programa de TV sul-coreano, surpreendendo os fãs do BTS, conhecidos como "ARMY's".

ASSISTA À APRESENTAÇÃO: