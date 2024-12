Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, O Vigário tenta convencer Boanerges a se aliar a Neco, em vão.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

O Vigário tenta convencer Boanerges a se aliar a Neco, em vão. O Vigário tenta convencer Boanerges a se aliar a Neco, em vão. Joaquim pede a mão de Zuca em casamento em nome de Luís, mas pede que ela vá morar no Rio, junto com eles. Tomé fica satisfeito ao saber que Neco talvez concorra à prefeitura. Zuca concorda em ir para o Rio. Emerenciana diz a Boanerges que pediu que Neco ficasse ao lado dele na disputa política. Bina teme que a filha sofra morando numa cidade grande. Luís percebe que Zuca não está feliz em ir embora e avisa a Joaquim que não vai para o Rio, deixando-o magoado. Tomé tenta dissuadir Tobias de se vingar, mas ele desconversa. Tobias pede para conversar com Justino, deixando Mariquinha pasma. Luís pede que Joaquim o entenda. Tobias se oferece para trabalhar para Justino fazendo a segurança de Neco. Joaquim manda Luís não procurá-lo mais, se decidir mesmo ser fazendeiro. Felício vai até a venda de Zaqueu. Boanerges permite que Nastácio comece a fazer serviço de peão ao lado de Tomé.

Neco anuncia que vai concorrer à prefeitura no lugar de Justino. Xexéu fica incomodado ao ver que Tobias está trabalhando para Justino. Mariquinha diz a Tobias que está feliz por ele estar ali. Tina e Generosa descobrem que Felício sumiu. Luís garante a Zuca que vai vê-la sempre que puder. Bina alerta a cabocla que ela pode pegar a doença de Luís. Zuca diz a Bina que nada vai afastá-la de Luís. Joaquim conta para Pequetita que cortou relações com Luís, mas ela diz que eles vão acabar se acertando. Pequetita fala para o noivo que seus pais estão esperando que ele a peça em casamento, deixando-o assustado. Tobias pensa que poderia gostar de Mariquinha se não fosse apaixonado por Zuca. Boanerges diz a seus aliados que eles precisam se preparar para as eleições. Neco discursa e Xexéu fica assustado com as mudanças que ele promete fazer. Luís leva uma aliança para Zuca, mas ela pede que ele lhe dê quando seus pais estiverem presentes.

Belinha descobre que Neco vai concorrer contra seu pai e acha que agora seu namoro acabou. Mariquinha pede que Tobias tenha cuidado com Xexéu. Luís pede permissão a Bina e Zé para colocar uma aliança em Zuca. Bina não gosta e vai embora. Luís e Zuca ficam sem saber o que fazer. Zé pede desculpas por sua mulher. Bina diz a Pepa que não consegue confiar em Luís. Tobias conta para a família que está trabalhando para Justino com a esperança de descobrir quem machucou Felício. Justino garante a Xexéu que Neco vai vencer Boanerges. Neco pede que Mariquinha consiga votos entre seus alunos, deixando-a indignada. Tobias fala para Tomé que não vai ficar ao lado de Boanerges, pois ele ajudou Luís. Chico diz ao advogado que duvida muito que o peão tenha esquecido a traição de Zuca. Pequetita sugere a Joaquim que ele pare de se preocupar com Luís e se concentre mais em sua própria vida. Boanerges começa a se preocupar com o sucesso de Neco.

Emerenciana aconselha o marido a tirar Neco de seu caminho antes que ele o derrube. Boanerges se preocupa com a possibilidade de Neco derrotá-lo. Ritinha diz a Luís que Tobias vai ficar furioso ao ver Zuca e o advogado de aliança. Neco fala das eleições para os alunos de Mariquinha, deixando-a contrariada. Justino vai visitar Pepa no hotel de Zé, para irritação de Bina. Boanerges não gosta de saber que Neco está brigado com Belinha, mas disfarça. Pepa se declara para Justino. Bina interrompe o coronel e a espanhola quando eles estão prestes a se beijar. Zuca acha graça ao saber que Pepa e Justino estão namorando. Luís conta que vai passar alguns dias no Rio para pegar sua herança. Emerenciana aconselha que o advogado aproveite para pensar se quer mesmo casar com Zuca. Tobias diz a Neco que ele pode pagar caro se ganhar de Boanerges.

