Paulo Giardini, ator e irmão de Eliane Giardini, morre aos 62 anos vítima de um AVC

Paulo Giardini, ator e irmão de Eliane Giardini, morreu aos 62 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), nesta segunda-feira (2). A atriz lamentou a perda em uma postagem no Instagram.

“Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros e músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta mano. Te amo infinito para sempre”, escreveu Eliane.

Colegas do meio artístico prestaram suas solidariedades no post de Eliane. “Poxa vida. Que notícia triste. Meus sentimentos a você e a toda sua família. Sempre adorei ele, mais do bem impossível! Muito amor e carinho pra vocês”, comentou Murilo Rosa.

Nívea Maria, Tata Werneck, Emanuelle Araújo, Grazi Massafera, Cristiana Oliveira, Alice Wegmann e Barbara Reis também desejaram forças à família.

Paulo Betti foi cunhado

O também ator Paulo Betti, que foi casado com Eliane por quase 25 anos, foi quem divulgou a notícia pela manhã. “Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo”, comentou.

Paulo relembrou a veia artística do ex-cunhado: “Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado. Quem nunca comeu a famosa ‘pizza do Paulinho?'. Quem nunca desfrutou de seu humor, seu conhecimento, sua alegria de homem do Teatro?.”

Segundo Betti, Giardini prestou o último vestibular na UERJ, ao lado do filho, Miguel.