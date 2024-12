Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os novos apresentadores do Bate-Papo BBB em 2025

Faltam poucas semanas para a estreia do Big Brother Brasil 25, mas a lista de novos apresentadores só cresce. Agora, a emissora divulgou que Gil do Vigor, outro ex-BBB, e Ceci Ribeiro serão os comandantes do Bate-Papo BBB. Os dois receberão os eliminados logo após cada edição de terça-feira, em programa que vai ao ar pelo Globoplay.

Quem anunciou a novidade ao vivo foi a apresentadora Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'. Os dois, inclusive, agradeceram a oportunidade e prometeram um formato dinâmico para o quadro, além de ressaltarem a importância de muito estudo para encarar a empreitada.

Esse nem é o primeiro desafio de Gil na televisão. O ex-BBB 21 já passou por quadros nos programas ‘Mais Você’ e ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’, mas aponta a grande novidade que é retornar ao BBB.

"O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa", explicou ele.

A inspiração, claro, veio de outros colegas de profissão como Ana Clara. Ao falar sobre a própria participação, Gil conta que a também ex-BBB foi a responsável por consolidar o formato do bate-papo.

"Ela trouxe um tom muito interessante para o programa porque, ao mesmo tempo em que ela era firme, quando precisava, ela tinha empatia. Eu vou estar ali para, obviamente, mostrar o que aconteceu. Mas precisa ter uma empatia", reforçou ele em entrevista ao gshow.

Ceci Ribeiro, que comandará ao lado de Gil, já participou de outro reality, no 'Bate-papo Estrela da Casa'. Ao todo, ela já possui 15 anos no comando de programas de entretenimento na TV.

A ansiedade para o início do BBB, claro, está a mil, e ela segue empolgada para trabalhar com Gil do Vigor. "Quando eu soube que minha dupla seria o Gil eu quase desmaiei. Estou sem acreditar até agora, para ser sincera. O Gil é uma das maiores personalidades que o BBB já revelou, uma pessoa que leva educação, revolução, autenticidade e alegria para as pessoas, e eu vou ter o privilégio de conviver com ele", garantiu.