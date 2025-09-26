Diário do Nordeste
Confira os vencedores da 35º edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Verso
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Legenda: Na cerimônia de encerramento, o festival também celebrou seus 35 anos de existência.
Foto: Divulgação

A 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema terminou nesta sexta-feira (26), no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com a consagração do documentário equatoriano “Eco de Luz”, dirigido por Misha Vallejo. O longa venceu em quatro categorias, incluindo a principal: Melhor Longa-metragem Ibero-americano.

No filme, Vallejo — fotógrafo documental — mergulha na própria história familiar ao usar a câmera do avô para recriar um álbum de lembranças e se conectar com aquele que nunca conheceu.

Além do prêmio máximo, a obra conquistou:

  • Melhor Roteiro, para Misha Vallejo e Mayfe Ortega;
  • Melhor Montagem, para Andrés Cornejo;
  • Prêmio da Crítica Abraccine/Aceccine, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema e pela Associação Cearense de Críticos de Cinema.

Como vencedor da Mostra Competitiva Ibero-americana, “Eco de Luz” recebeu ainda um prêmio em dinheiro de R$ 40 mil, destinado à sua distribuição no Brasil, conforme regulamento do festival.

Cena do documentário
Legenda: "Eco de Luz" venceu em quatro categorias, incluindo a principal: Melhor Longa-metragem Ibero-americano.
Foto: Divulgação

O documentário já havia circulado por festivais internacionais, como o IDFA (Festival Internacional de Documentários de Amsterdã), o Festival de Cinema de Guadalajara e o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias.

Outros premiados

Entre os destaques, o longa “Al oeste, en Zapata”, de David Beltrán i Mari, coprodução entre Cuba e Espanha, levou três troféus: Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som.

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o filme “Minha Mãe é Uma Vaca”, de Moara Passoni (Mato Grosso do Sul/São Paulo), foi eleito Melhor Curta. O prêmio de Melhor Direção foi para Caio Barretto Briso e Susanna Lira, pelo documentário carioca “Réquiem para Moïse”. 

Já o de Melhor Roteiro ficou com Tássia Araújo, por “Boi de Salto” (Piauí), que também conquistou o Prêmio da Crítica.

O Prêmio Canal Brasil de Curta-metragem, no valor de R$ 15 mil, foi para o curta cearense “Peixe Morto”, de João Fontenele.

Na Mostra Olhar do Ceará, os vencedores foram “Centro Ilusão”, de Pedro Diogenes, e  “Vermelho de Bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes em Melhor Curta-metragem e Prêmio Unifor de Cinema.

