Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar

"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026

João Gabriel Tréz
(Atualizado às 10:39)
Verso
16 filmes brasileiros estão inscritos para representar o País na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026. O sucessor de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles — que foi escolhido para a premiação neste ano e saiu vencedor do troféu, marcando uma conquista inédita para o audiovisual do Brasil — tem previsão de ser escolhido no dia 15 de setembro.

No páreo, está o filme cearense "A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry, que estreará nos cinemas no dia 4 de setembro. "O Agente Secreto", que levou dois prêmios no Festival de Cannes e é dirigido por Kleber Mendonça Filho, e "O Último Azul", vencedor no Festival de Berlim e com direção de Gabriel Mascaro, estão entre os favoritos.

O processo da escolha do representante do País é comandado pela Academia Brasileira de Cinema. Após a inscrição, os filmes serão apreciados pela Comissão de Seleção, que fará o processo de escolha em duas etapas.

No dia 8 de setembro, seis títulos serão selecionados entre os 16 da pré-lista. A decisão final do título que será submetido pelo Brasil à categoria de Melhor Filme Internacional será anunciada no dia 15 de setembro.

Uma vez escolhido, o filme fará campanha entre votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza o Oscar. Uma pré-lista de 15 longas será divulgada pela entidade no dia 16 de dezembro. Já os cinco indicados serão anunciados em 22 de janeiro de 2026. A cerimônia de premiação está prevista para 15 de março de 2026.

Confira a lista completa de filmes brasileiros inscritos para o Oscar 2026:

  • A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert
  • A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry
  • Baby, de Marcelo Caetano
  • Homem com H, de Esmir Filho
  • Kasa Branca, de Luciano Vidigal
  • Malu, de Pedro Freire
  • Manas, de Marianna Brennand
  • Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes
  • O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
  • O Último Azul, de Gabriel Mascaro
  • Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
  • Os Enforcados, de Fernando Coimbra
  • Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes
  • Um Lobo Entre Os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
  • Vitória, de Andrucha Waddington
