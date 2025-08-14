Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar
"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026
16 filmes brasileiros estão inscritos para representar o País na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026. O sucessor de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles — que foi escolhido para a premiação neste ano e saiu vencedor do troféu, marcando uma conquista inédita para o audiovisual do Brasil — tem previsão de ser escolhido no dia 15 de setembro.
No páreo, está o filme cearense "A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry, que estreará nos cinemas no dia 4 de setembro. "O Agente Secreto", que levou dois prêmios no Festival de Cannes e é dirigido por Kleber Mendonça Filho, e "O Último Azul", vencedor no Festival de Berlim e com direção de Gabriel Mascaro, estão entre os favoritos.
O processo da escolha do representante do País é comandado pela Academia Brasileira de Cinema. Após a inscrição, os filmes serão apreciados pela Comissão de Seleção, que fará o processo de escolha em duas etapas.
No dia 8 de setembro, seis títulos serão selecionados entre os 16 da pré-lista. A decisão final do título que será submetido pelo Brasil à categoria de Melhor Filme Internacional será anunciada no dia 15 de setembro.
Uma vez escolhido, o filme fará campanha entre votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza o Oscar. Uma pré-lista de 15 longas será divulgada pela entidade no dia 16 de dezembro. Já os cinco indicados serão anunciados em 22 de janeiro de 2026. A cerimônia de premiação está prevista para 15 de março de 2026.
Confira a lista completa de filmes brasileiros inscritos para o Oscar 2026:
- A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert
- A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry
- Baby, de Marcelo Caetano
- Homem com H, de Esmir Filho
- Kasa Branca, de Luciano Vidigal
- Malu, de Pedro Freire
- Manas, de Marianna Brennand
- Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
- O Último Azul, de Gabriel Mascaro
- Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
- Os Enforcados, de Fernando Coimbra
- Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes
- Um Lobo Entre Os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
- Vitória, de Andrucha Waddington