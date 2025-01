Falha em instalações de energia elétrica cancela programação no Centro Dragão do Mar nesta sexta (17)

Um defeito nas instalações de energia elétrica do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema, em Fortaleza, causou o cancelamento da programação prevista para essa quinta (16) e esta sexta-feira (17).

Em comunicado nas redes sociais, o Instituto Dragão do Mar (IDM), responsável pelo equipamento cultural, avisou, ainda na quinta, que as atividades daquele dia teriam de ser suspensas devido a uma "interrupção no fornecimento de energia" e disse que a concessionária de eletricidade do Ceará havia sido acionada para realizar uma "manutenção".

Legenda: O comunicado foi feito nas redes sociais do equipamento cultural Foto: Reprodução/Instagram

Ao Diário do Nordeste, nesta sexta, a Enel Ceará afirmou que o problema não era na rede da companhia, mas, sim, nas instalações do Dragão do Mar. "Estivemos com eles dando suporte, mas não foi falha na distribuição de energia", enfatizou o órgão.

"A Enel Distribuição Ceará informa que, de imediato, enviou uma equipe ao Instituto Dragão do Mar, na noite de ontem (16). A empresa esclarece que, após inspeção, os técnicos identificaram que se tratava de um defeito em um equipamento das instalações internas, de responsabilidade do Instituto. A companhia reforça que, desde ontem, esteve presente e em diálogo com o Instituto Dragão do Mar no intuito de auxiliá-los na solução do problema interno e segue à disposição", continuou o comunicado.

A distribuição de energia na região, ainda de acordo com a Enel, "segue operando de maneira regular".

Veja também Ceará Cearense tira nota máxima em Humanas e Matemática no Enem 2024, mas sonha com engenharia aeronáutica no ITA Ceará Com chuvas fortes, entrada de água nos açudes do CE cresce 23 vezes em uma semana Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Juazeiro do Norte tem 7 áreas com risco de alagamento e desmoronamento

Programação prejudicada

Conforme as redes sociais do Dragão do Mar, o equipamento tinha uma programação vasta prevista para esses dois dias, incluindo peças teatrais, performances e shows.

Também estava prevista programação relacionada à Mostra RetroExpectativa 2025, que incluía sessões gratuitas de cinema e um show com o elenco do filme "Centro Ilusão", dirigido por Pedro Diógenes.

Por meio da assessoria de imprensa, o IDM informou que o instituto ainda tenta reagendar a programação com os artistas, mas que a programação deste fim de semana se mantém inalterada. A equipe também informou que, embora o fornecimento de energia tenha normalizado nesta sexta, não haveria "tempo hábil" para manter as atrações esperadas para o dia, uma vez que ainda era necessário testar todos os equipamentos e checar a rede elétrica do anfiteatro, do teatro, dos cinemas e do planetário.