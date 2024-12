'Não é o fim do mundo': setor do turismo minimiza impacto da redução de festas do Réveillon 2025 em Fortaleza

A redução de três para somente um dia do Réveillon de Fortaleza 2025, realizado tradicionalmente no Aterro da Praia de Iracema, não foi vista como totalmente negativa pelo setor turístico da capital cearense. A expectativa é de que, apesar de menos dias de shows, o turismo siga aquecido na cidade.

Um dos efeitos já pode ser sentido no setor hoteleiro. Ao Diário do Nordeste, Ivana Bezerra, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), disse que a ocupação esperada em hotéis e pousadas de Fortaleza durante a virada do ano era de 95%, número que deve ser impactado pela redução dos dias de festas.

"É bem delicado porque temos algumas reservas feitas em um período maior do que só a noite de Réveillon. Setor hoteleiro está com o período (de hospedagem) mais estendido em função da festa, e muitos hotéis já estão recebendo ligações para entender se a notícia procede. (…) Sabemos que existe uma consequência. Infelizmente tudo que sai se replica com muita rapidez. Com o passar do tempo, a coisa tende a piorar", alerta Ivana.

Para a presidente da ABIH-CE, o impacto deve começar a ser sentido imediatamente, e ainda não é possível estimar qual será o prejuízo para o setor turístico da Capital, mas "não é o fim do mundo". Conforme Ivana Bezerra, os atrativos da cidade, aliados à confirmação da festa no dia 31 — como originalmente acontecia no período pré-pandemia — devem ser suficientes para manter Fortaleza como um dos destinos mais procurados do País para o Réveillon.

Quem não fechou ainda, logicamente, pode pensar duas vezes. Mas para quem já fechou, com certeza, vem do mesmo jeito. Quem já fechou a passagem e hospedagem, não vai voltar atrás, porque a nossa cidade é maravilhosa. Temos vários outros atrativos, além de festa. O dia 31, está prometido, vai ser maravilhoso. Nos dias 29 e 30, temos uma orla maravilhosa, excelentes restaurantes, entretenimento à noite. Não é o fim do mundo. Ivana Bezerra Presidente da ABIH-CE

Bares e restaurantes devem se beneficiar de menos dias de festas, pontua Abrasel CE

Se no setor hoteleiro a preocupação com a fuga de turistas devido a menos dias de festas é vista como inevitável, na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel CE) a situação é diferente e bem mais otimista.

É o que indica Taiene Righetto, presidente da Abrasel CE. Questionado pela reportagem sobre os possíveis impactos para o segmento, o gestor da entidade aponta que "não deve trazer grandes prejuízos, nem ser prejudicial", e descarta que pessoas cancelem a vinda para Fortaleza pela redução no número de dias de shows.

"A essa altura do mês, a maioria das pessoas que viriam para o Réveillon vêm, não acredito em desistência de pessoas viajarem para cá por conta disso. Para bares e restaurantes, vai ser uma oportunidade, como as pessoas já vão estar aqui, as pessoas vão procurar se divertir de outra forma e muito possivelmente em bares e restaurantes. É algo até de certa forma positivo. As pessoas não vêm aqui atrás só de festa, vêm atrás das maravilhas que têm", classifica.

Segundo Taiene Righetto, esse benefício deve ser sentido principalmente para "pulverizar" visitantes ao longo da capital cearense, uma vez que ele acredita que os turistas não ficarão mais concentrados em um único lugar — no caso o Aterro da Praia de Iracema — e sim estarão espalhados pela cidade.

"Vai ter um impacto até positivo para bares e restaurantes no sentido que esses dois dias em que não haverá festas, essas pessoas frequentarão bares e restaurantes, que estarão inclusive oferecendo música ao vivo, casas decoradas. Festa na cidade não vai faltar, a única coisa que realmente deve pulverizar um pouco mais, mas acredito ainda assim em um excelente movimento para toda a cidade", decreta o presidente da Abrasel CE.

Entenda o caso

Na tarde desta quinta-feira (5), o colunista do Diário do Nordeste Victor Ximenes revelou que o número de dias de festas do Réveillon 2025 em Fortaleza seria reduzido para apenas um, na virada do ano propriamente dita, em vez dos três dias anunciados entre setembro e outubro deste ano.

Essa diminuição foi confirmada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por meio de pronunciamento nas redes sociais. Segundo o gestor municipal, a redução acontece em virtude da insuficiência de recursos junto à iniciativa privada. Segundo a Prefeitura, são investidores quem custeiam os cachês dos artistas que se apresentam na Praia de Iracema.

"Neste ano, repetimos a fórmula bem sucedida de buscar a iniciativa privada. Conseguimos patrocinadores, mas as parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas. Isso nos levou à decisão necessária e equilibrada de realizar um dia de festa, na virada do ano. E não mais os três dias anunciados", escreveu Sarto.

De acordo com Ivana Bezerra, a decisão da Prefeitura acontece porque alguns investidores privados "deram para trás": "o patrocínio não era suficiente para honrar os três dias. A Prefeitura não tem recurso suficiente para fazer isso, e por isso manteve só um dia. É a realidade que infelizmente a gente não tem como fazer muita coisa", completa.

Festa se tornou obrigatória no calendário de Fortaleza

Os shows no Aterro na virada do ano começaram a partir de 2005, no primeiro ano de mandato da então prefeita Luizianne Lins (PT), hoje deputada federal. Intitulado de "Réveillon da Paz", a estratégia era utilizar a faixa de areia da Praia de Iracema para atrações musicais e pirotecnia, com queima de fogos.

Com o passar dos anos, o evento foi se popularizando nacional e internacionalmente, e antes da pandemia, passou a rivalizar com o tradicional Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, como a maior festa da virada do País.

Após a pandemia, já na gestão de José Sarto, a festa cresceu e passou a ser realizada em mais de um dia. No Réveillon 2023, foram duas noites de festas. Já na última virada de ano, no início de 2024, foram três dias de shows.

Segundo dados da própria Prefeitura, no Réveillon 2024, foram gerados mais de 180 mil empregos diretos e indiretos, além da movimentação de mais de R$ 3,5 bilhões na economia da cidade e a visita de mais de 600 mil turistas.

Essa é a segunda vez que a festa de virada de ano na Praia de Iracema é afetada após as eleições municipais. Em 2012, Luizianne Lins cancelou o Réveillon faltando pouco mais de 10 dias para os shows, mas o evento foi assumido pelo Governo do Estado sob o nome de "Réveillon da Solidariedade".

Em 2024, o prefeito José Sarto anunciou as atrações do Réveillon nas vésperas da eleição municipal. Ele acabou sendo derrotado ainda em primeiro turno, em pleito vencido por Evandro Leitão (PT), que assume o cargo em 1º de janeiro de 2025.

"Garanto a vocês que teremos o Réveillon mais lindo na orla mais linda do Brasil. Compromisso que assumi e manterei", prometeu Sarto.

A reportagem procurou os secretários municipais de Turismo, Alexandre Pereira, de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, e a secretaria da Casa Civil do Estado do Ceará para repercutir o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento deste material.