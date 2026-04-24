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Luiz Fernando Bittencourt é eleito novo presidente da Fecomércio Ceará

A chapa eleita recebeu 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
Victor Ximenes
Legenda: Luiz Fernando Bittencourt, presidente eleito da Fecomércio-CE
Foto: Divulgação

Foi eleito, nesta sexta-feira (24), o novo presidente da Fecomércio-CE, Luiz Fernando Bittencourt. A eleição foi realizada na sede da Instituição, em Fortaleza.

A chapa eleita recebeu 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, e cumprirá mandato no quadriênio de 2026 a 2030. O mandato terá início oficialmente no próximo dia 30 de maio.

“Sem dúvida, este é um dos maiores desafios da minha trajetória profissional. Assumir a continuidade de uma gestão que consolidou o Sistema Fecomércio como referência nacional pelos resultados alcançados e pela capilaridade de sua atuação, amplia ainda mais o senso de responsabilidade”, afirma Bittencourt.

Perfil

Filho de Luiz Gastão Bittencourt (atual presidente da entidade), Luiz Fernando é empresário, formado em Administração Pública e de Empresas, com mestrado profissional em Economia de Empresas. É presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec).

Veja composição da diretoria eleita

  • Presidente: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt
  • 1º Vice-Presidente: Luiz Gastão Bittencourt da Silva
  • 2º Vice-Presidente: José Cid Sousa Alves do Nascimento
  • 3º Vice-Presidente: Sérgio Braga Barbosa
  • 4º Vice-Presidente: Giovan de Oliveira
  • 5º Vice-Presidente: Benoni Vieira da Silva
  • 6º Vice-Presidente: José Ernesto Parente de Alencar
  • 7º Vice-Presidente: Paulo Bezerra de Souza
  • 8º Vice-Presidente: José Eliardo Martins
  • 9º Vice-Presidente: Francisco Bento de Souza
  • 10º Vice-Presidente: Atualpa Rodrigues Parente Filho
  • 1º Secretário: José Éverton Fernandes
  • 2º Secretário: Maristela Leite Pavan
  • 3º Secretário: Francisco Naugusto Freire Silva
  • 1º Tesoureiro: Francisco Everton da Silva
  • 2º Tesoureiro: Fabiano Barreira da Ponte
  • 3º Tesoureiro: Paulo Henrique Costa Silva
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