Luiz Fernando Bittencourt é eleito novo presidente da Fecomércio Ceará
A chapa eleita recebeu 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos.
Foi eleito, nesta sexta-feira (24), o novo presidente da Fecomércio-CE, Luiz Fernando Bittencourt. A eleição foi realizada na sede da Instituição, em Fortaleza.
A chapa eleita recebeu 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, e cumprirá mandato no quadriênio de 2026 a 2030. O mandato terá início oficialmente no próximo dia 30 de maio.
“Sem dúvida, este é um dos maiores desafios da minha trajetória profissional. Assumir a continuidade de uma gestão que consolidou o Sistema Fecomércio como referência nacional pelos resultados alcançados e pela capilaridade de sua atuação, amplia ainda mais o senso de responsabilidade”, afirma Bittencourt.
Perfil
Filho de Luiz Gastão Bittencourt (atual presidente da entidade), Luiz Fernando é empresário, formado em Administração Pública e de Empresas, com mestrado profissional em Economia de Empresas. É presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec).
Veja composição da diretoria eleita
- Presidente: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt
- 1º Vice-Presidente: Luiz Gastão Bittencourt da Silva
- 2º Vice-Presidente: José Cid Sousa Alves do Nascimento
- 3º Vice-Presidente: Sérgio Braga Barbosa
- 4º Vice-Presidente: Giovan de Oliveira
- 5º Vice-Presidente: Benoni Vieira da Silva
- 6º Vice-Presidente: José Ernesto Parente de Alencar
- 7º Vice-Presidente: Paulo Bezerra de Souza
- 8º Vice-Presidente: José Eliardo Martins
- 9º Vice-Presidente: Francisco Bento de Souza
- 10º Vice-Presidente: Atualpa Rodrigues Parente Filho
- 1º Secretário: José Éverton Fernandes
- 2º Secretário: Maristela Leite Pavan
- 3º Secretário: Francisco Naugusto Freire Silva
- 1º Tesoureiro: Francisco Everton da Silva
- 2º Tesoureiro: Fabiano Barreira da Ponte
- 3º Tesoureiro: Paulo Henrique Costa Silva