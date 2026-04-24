Luiz Fernando Bittencourt é eleito novo presidente da Fecomércio Ceará

Foi eleito, nesta sexta-feira (24), o novo presidente da Fecomércio-CE, Luiz Fernando Bittencourt. A eleição foi realizada na sede da Instituição, em Fortaleza.

A chapa eleita recebeu 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, e cumprirá mandato no quadriênio de 2026 a 2030. O mandato terá início oficialmente no próximo dia 30 de maio.

“Sem dúvida, este é um dos maiores desafios da minha trajetória profissional. Assumir a continuidade de uma gestão que consolidou o Sistema Fecomércio como referência nacional pelos resultados alcançados e pela capilaridade de sua atuação, amplia ainda mais o senso de responsabilidade”, afirma Bittencourt.

Perfil

Filho de Luiz Gastão Bittencourt (atual presidente da entidade), Luiz Fernando é empresário, formado em Administração Pública e de Empresas, com mestrado profissional em Economia de Empresas. É presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec).

Veja composição da diretoria eleita