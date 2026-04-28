IPCA-15: prévia da inflação oficial sobe 0,89% em abril

Prévia da inflação oficial do Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,89% em abril, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (28).

A inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,37% e, no ano, o avanço é de 2,39%. A alta ficou abaixo das projeções de economistas, que apontavam expectativa de 0,95% no mês e inflação acumulada em 12 meses de 4,45%.

Apesar da alta no IPCA-15 registrada em abril de 2026, o índice segue no intervalo de tolerância da meta de inflação, que é de 3%, com limite máximo de 4,5%, conforme o Conselho Monetário Nacional (CMN).

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Alta da cenoura e queda das passagens aéreas

Segundo os dados da pesquisa do IPCA-15, os grupos de alimentação e bebidas e de transportes tiveram os maiores aumentos no período. O primeiro registrou alta de 1,46% e o segundo, de 1,34%.

Dentro do grupo de alimentação e bebidas, a maior alta foi da chamada “alimentação no domicílio”, de produtos de consumo em casa e cotidiano.

As maiores altas foram de insumos como:

Cenoura: alta de 25,43%

Cebola: alta de 16,54%

Leite longa vida: alta de 16,33%

Por outro lado, a maçã registrou queda no preço de 4,76%, enquanto o café moído — outrora um dos vilões do orçamento doméstico — caiu 1,58%.

No grupo de transportes, a alta de 0,21% em março para 1,34% em abril se deu, especialmente, pelo aumento no preço dos combustíveis — que foram de uma queda de 0,03% para uma alta de 6,06% puxada pelo diesel e pela gasolina.

Tarifas de ônibus urbanos, corridas de táxi e passagens de ônibus intermunicipais tiveram alta no grupo, enquanto preços de passagens aéreas registraram queda.