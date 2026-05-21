Peixe-boi Jací é solto no litoral do Ceará e viaja 200 km rumo à Praia do Pecém
Animal conta com um equipamento de monitoração para cuidados a distância.
A região marítima entre o litoral Leste e a Grande Fortaleza entrou na rota de Jací, uma fêmea de peixe-boi que recentemente voltou à vida livre por intermédio da Organização Não Governamental (ONG) cearense Aquasis.
Jací foi resgatada em 2020 e levada para o Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos da Aquasis, em Caucaia, para os primeiros cuidados. Após alguns anos, foi transferida para o recinto de aclimatação da Aquaris, em Icapuí, para se reacostumar com o ambiente aquático.
Agora, Jací está pronta para nadar em águas mais extensas. Ela foi avistada no litoral de Fortaleza no início da semana e, segundo as estimativas da ONG, deve estar percorrendo a Praia do Pecém nesta quinta-feira (21).
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Como funciona o monitoramento dos peixes-boi
Quando o animal é solto no ambiente natural, a Aquasis fica responsável pelo monitoramento e cuidados a distância para, caso necessário, realizar intervenções.
Adriano da Costa, técnico de monitoramento da organização, explica que todos os peixes-boi utilizam um equipamento que transmite sinais via satélite e rádio, assim possibilitando a localização deles.
Os componentes eletrônicos do transmissor estão acoplados a uma boia, que por sua vez são presos por fios a um cinto colocado em torno do peixe-boi.
Por medida de segurança, o equipamento possui dois pontos de quebra, para evitar que os animais fiquem presos em cordas, redes de pesca, galhos ou outros artefatos.
A localização é perdida, mas a sobrevivência é garantida. "O importante é que o animal sobreviva. A boia pode fazer com que ele não consiga subir atá a superfície para respirar", informa Adriano.
O que fazer ao avistar Jací?
É possível que a população encontre um peixe-boi com o número 17 pintado nas costas. Essa é Jací. Nos próximos dias, ela poderá ser avistada em alguma região do litoral oeste do Ceará.
Segundo Adriano, é essencial que a boia com o transmissor não seja desacoplada. "Esse equipamento precisa estar no animal. É uma forma que a gente tem de localizá-lo e acompanhar para a sobrevivência dele em algumas situações", alertou.
Durante o trajeto de Jací, é possível que o transmissor saia sem a interferência humana. Nesses casos, caso alguém observe a boia com a antena, é necessário acionar as equipes da Aquasis por meio dos números de telefone (85) 99800-0109 e (85) 99188-2173.
Trabalho da Aquasis
A Aquasis é uma ONG fundada há quase 30 anos com o objetivo de proteger espécies ameaçadas e habitats importantes para a conservação da biodiversidade do Ceará. A instituição possui uma equipe multidisciplinar e é apoiada por parceiros nacionais e internacionais.
Além de cuidar dos peixes-bois-marinhos e prepará-los para retornar ao mar, a ONG realiza atividades de educação socioambiental. Quando há encalhe de cetáceos, como golfinhos e baleias, a instituição também os ajuda, fazendo o atendimento no local onde os animais apareceram.
*Estagiário sob supervisão dos jornalistas Mariana Lazari e Felipe Mesquita.