Pneu gigante atinge casa após carreta tombar na BR-222 em Itapajé, no Ceará

Uma carreta carregada com pneus de grande porte tombou, na tarde dessa quarta-feira (20), no quilômetro 128 da BR-222, em Itapajé, no Interior do Ceará. Um dos objetos atingiu uma residência.

O Diário do Nordeste apurou que uma mulher de 43 anos estava deitada em uma rede com uma criança de colo dentro da casa na hora do ocorrido. Apesar do susto, as vítimas sofreram apenas pequenas escoriações.

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O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva do Jorge e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PRF informou que a ocorrência foi registrada por volta das 15h12. Conforme os levantamentos preliminares realizados no local, a carreta tombou fora da pista de rolamento, o que evitou a interdição da rodovia federal.

Motorista de carreta sofreu escoriações

Os dois ocupantes do veículo de carga também sofreram escoriações e já haviam sido socorridos para uma unidade de saúde antes da chegada da equipe policial.

A dinâmica do acidente e as circunstâncias exatas do tombamento ainda serão esclarecidas em Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que será elaborado pela Polícia Rodoviária Federal.