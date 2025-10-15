Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
idoso atropelamento bairro cais do morto hilux advogado suspeito indiciado policia civil investigacao
Legenda: O caso aconteceu no último dia 28 de julho e, segundo a investigação, o advogado voltava de uma festa open bar, onde ficou cerca de nove horas.
Foto: Reprodução

A Justiça do Ceará indeferiu na última semana o pedido de prisão temporária feito pela Polícia Civil contra o advogado Marcelo Queiroz de Moraes. Marcelo foi indiciado pelos crimes de homicídio por dolo eventual e omissão de socorro. Até o momento, o Ministério Público do Ceará (MPCE) não apresentou denúncia contra o suspeito.

A vítima, Raimundo Gomes Pluma, de 67 anos, caminhava a caminho do trabalho no bairro Cais do Porto quando foi brutalmente atropelado por um veículo de luxo. O caso aconteceu no último dia 28 de julho e, segundo a investigação, o advogado voltava de uma festa open bar, onde ficou cerca de nove horas.

A reportagem entrou em contato com a defesa do indiciado e aguarda retorno

A 4ª Promotoria de Justiça do Júri do MPCE entendeu que não é mais necessária a prisão temporária, já que o suspeito foi interrogado, confessou o ato e o veículo foi fotografado.

O juiz da 2ª Vara do Júri do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) disse não vislumbrar que estão presentes os requisitos para prisão temporária, mas que a apreensão do veículo é necessária.

"Considerando a possibilidade de que no veículo indicado podem ser encontradas evidências que demonstrem a dinâmica do homicídio de Raimundo Gomes Pluma, o que, certamente, auxiliará na elucidação do fato investigado"
Juiz da 2ª Vara do Júri

O IMPACTO

De acordo com documentos a que a reportagem teve acesso, a Polícia considerou que a vítima caminhava em uma área destinada à pedestre, "totalmente fora da pista" quando foi atingida.

"Marcelo, portanto, assumiu risco de uma tragédia ao dirigir embriagado seu veículo Hilux, veículo de grande tamanho e potência, capaz de causar desastre nas mãos quando alguém o dirige imprudentemente", segundo a Polícia.

familia idoso atropelado cais do porto morte hilux carro
Legenda: Como o carro ficou após o atropelamento
Foto: Reprodução

Os investigadores também destacam que Marcelo passou mais de nove horas em um evento open bar "com bebida alcoólica totalmente liberada e não restam dúvidas do mesmo ter se embriagado, pois conforme vídeos de chegada em sua residência apresentava lentidão ao andar, cambaleando, sem equilíbrio movimentando-se de forma descoordenada".

Já a defesa considera que as deformidades no veículo após o impacto revelam "um baixo grau de avarias na sua parte frontal".

O MP diz que não há condições ainda de oferecer denúncia e que há necessidade de mais diligências, como a perícia sobre a velocidade desenvolvida pelo veículo no momento do crime.

SOCORRIDO POR POPULARES

Raimundo estava a caminho do trabalho e após atropelado foi socorrido por populares. O idoso chegou ao Instituto Doutor José Frota (IJF) com múltiplos ferimentos, traumatismo e hemorragia interna. Não resistiu e morreu horas depois.

Cintya Rodrigues Pluma, filha de Raimundo, conta que o pai saía todos os dias por volta das 4h para trabalhar: "ele trabalhava há mais de 14 anos nessa empresa e essa era a rotina dele. O motorista estava em alta velocidade e o meu pai estava na calçada. Ele foi lançado a 15 metros de distância e agora estamos nesta busca por Justiça".

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
idoso atropelamento bairro cais do morto hilux advogado suspeito indiciado policia civil investigacao
Segurança

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Emanoela Campelo de Melo
Há 20 minutos
Imagem da abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza.
Segurança

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

O suspeito estava acompanhado de outro homem durante a abordagem policial

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
vitimas violencia nuavv acolhimento acolhidos especial diario do nordeste
Segurança

'Mãos que protegem': núcleo do MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência no Ceará

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.
Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do momento em que o agressor encontra o cachorro.
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Animal foi atingido com 27 pauladas até a estaca se despedaçar

Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem de viaturas da polícia militar estacionadas na rua, com árvores e fios de energia elétrica ao fundo, durante o dia. Veículos como esse foram usados pelos PMs enquanto cometiam os atos criminosos
Segurança

7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça

O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará

Paulo Roberto Maciel*
14 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com policiais militares investigados por corrupção e extorsão em Fortaleza. Há armas de fogo e munições em cima de uma mesa.
Segurança

PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação

A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano

Messias Borges
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa
13 de Outubro de 2025
Mão carimba certidão de nascimento em cartório.
Segurança

Cartório de Fortaleza é investigado por desviar R$ 2,7 milhões em 8 anos

Os valores deveriam ser repassados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MPCE

Redação
13 de Outubro de 2025
dhpp morte investigacao homicidio faccao numeros estatistica setembro policia civil ceara
Segurança

Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

No acumulado, comparando janeiro a setembro de 2024 com os nove primeiros meses de 2025 houve redução

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.
Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação
13 de Outubro de 2025
Fotos mostram uma caminhonete vermelha baleada por criminosos na Comunidade do Oitão Preto, em Fortaleza
Segurança

Erro fatal: integrantes de facção serão julgados por morte de turista em Fortaleza

Os empresários entraram na Comunidade do Oitão Preto em um carro e desobedeceram uma ordem de parada de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, segundo o MPCE

Messias Borges
13 de Outubro de 2025
Foto de peças apreendidas em desmanche desarticulado na Região Metropolitana de Fortaleza
Segurança

Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza

Desmanches clandestinos funcionavam em sucatas

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral
Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra movimentação em frente ao Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza. Em primeiro plano, é possível ver uma mulher de costas, blusa preta, saia e uma bolsa vermelha, e um homem de frente, com fone de ouvido, blusa azul e calça preta.
Segurança

Grupo é julgado no Ceará por tentar matar família de delatora de chefe da GDE

A denunciante foi assassinada, dois meses após o ataque criminoso contra os familiares

Messias Borges
12 de Outubro de 2025
Na imagem, está uma viatura de cor branca da Perícia Forense do Ceará em frente a uma delegacia; é dia e está com bastante sol.
Segurança

Homem morre afogado em lagoa no bairro Quintinho Cunha

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11)

Redação
11 de Outubro de 2025
delegacia sobral sspds tráfico de drogas investigação prisão
Segurança

Dono de bar escondia drogas em vassoura e é preso por tráfico no CE

Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack

Redação
11 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar paradas e uma movimentação de policiais em frente à Controladoria Geral de Disciplina, em Fortaleza
Segurança

PMs suspeitos de tortura e estupro contra preso no Ceará são absolvidos na CGD

O grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público, em processo que continua a tramitar na Justiça Estadual

Messias Borges
11 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, um prédio moderno de arquitetura inovadora localizado em Fortaleza, Ceará, com fachada de janelas quadriculadas e um grande painel com nome do fórum.
Segurança

Líder do CV que ordenou morte de jovem após homicídio em 'brincadeira' de 'roleta russa' vai a júri

O réu já responde pelo crime de roubo e será julgado por homicídio qualificado e associação criminosa

Redação
11 de Outubro de 2025
Foto de rosto completo do policial João Lopes.
Segurança

Policial civil aposentado é morto a tiros dentro de loja de sucata em Fortaleza

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (10)

Lucas Monteiro
10 de Outubro de 2025