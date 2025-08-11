Diário do Nordeste
Seis pedestres são atropelados em sequência de acidentes em avenida no Centro do Rio de Janeiro

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois sinistros foram registradas na via, uma das mais movimentadas da Capital

País
Sequência de três imagens mostra alguns dos seis pedestres atropelados em sequência de acidentes na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.
Legenda: Grupo foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e, segundo direção da unidade, tem quadro de saúde estável
Foto: reprodução/redes sociais

Seis pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois acidentes foram registrados na via, uma das mais movimentadas da Capital, resultando no grupo de vítimas.

O Corpo de Bombeiros detalhou que foi acionado para o primeiro sinistro por volta das 5h58, quando um pedestre foi atingido na altura da Rua Uruguaiana, sentido Candelária. As informações são dos jornais O Globo e Extra.

Minutos depois, às 6h14, o segundo atropelamento foi registrado a cerca de 1,3 quilômetro do primeiro, em frente à sede do Rio Imagem. Na ocasião, outras cinco pessoas foram atingidas por um veículo quando atravessavam a faixa de pedestres. 

Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro da cidade. Segundo a direção da unidade, o grupo está passando por exames e tem quadro de saúde estável.

O que aconteceu

No local, o condutor de uma picape branca, modelo Fiat Toro, que estaria envolvido na segunda ocorrência, identificado como Jefferson Campos, relatou que pedestres atravessaram a avenida antes do semáforo ficar vermelho.

Surpreso, o motorista afirmou que não teve tempo de frear e acabou atingindo as cinco pessoas. 

"Estava indo para um evento, estava até indo devagar, porque estava com alimentos no carro. O sinal estava aberto para os carros, assim avancei e quando vi aquilo aconteceu. Estou aqui esperando para saber o que fazer. Realmente o sinal estava aberto para mim", relatou ao O Globo.

Jefferson foi levado ao 4º DP, onde prestou depoimento e foi liberado. Testemunhas que trabalham próximo ao local do sinistro confirmaram a versão do condutor

"O pessoal avançou o sinal, e o carro chegou a levantar as pessoas. Vi umas cinco caídas na faixa. Aqui tem muito esses problemas de avançarem o sinal. Só depois que botaram essas grades beirando as pistas melhorou um pouco, porque força as pessoas a irem para a faixa", relatou o vendedor ambulante Abraão de Albuquerque, ao mesmo veículo. 

No entanto, uma das vítimas afirma que o sinal já estaria fechado quando atravessou.

Não há informações sobre como aconteceu o primeiro atropelamento.  

