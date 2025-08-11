Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após vídeo de Felca, Motta diz que Câmara pautará 'adultização' de crianças nas redes sociais

Presidente da Casa legislativa afirmou que projetos de lei sobre a temática devem ser apreciados ainda nesta semana

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:37)
PontoPoder
Colagem mostram imagem de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao lado de foto do youtuber Felca, ilustrando fala de Motta de que pautará tema de adultização de crianças nas redes sociais após vídeo sobre o tema lançado por Felca.
Legenda: Político agradeceu ao influenciador pelo conteúdo produzido sobre o assunto
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e reprodução/YouTube

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que nesta semana deverá pautar projetos de lei sobre a exposição e a exploração de crianças e de adolescentes nas redes sociais

Na ocasião, o parlamentar mencionou o youtuber e influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, que, na última quarta-feira (6), lançou um vídeo no YouTube sobre a exploração infantil na internet no qual denunciou o criador de conteúdo paraibano Hytalo Santos — que teve o perfil no Instagram retirado do ar após a publicação. 

Até o início desta segunda-feira (11), o conteúdo de Felca acumula cerca de 26,5 milhões de visualizações e mais de 197 mil comentários. 

"O vídeo do Felca sobre a 'adultização' das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças", escreveu Motta na rede X — antigo Twitter.

No entanto, o parlamentar não detalhou qual projeto de lei sobre o assunto deverá ser apreciado pela Casa legislativa.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem é a influenciadora Kamylinha, 'filha' de Hytalo Santos, acusado por Felca de exploração infantil

teaser image
País

Adolescentes não têm apoio para lidar com redes sociais, diz pesquisa

Segurança digital

Em debate na Comissão de Comunicação da Câmara na última semana, deputados e especialistas defenderam a aprovação do PL 2628/22, que prevê medidas de segurança no ambiente digital, contemplando aplicativos, jogos e mídias sociais, para crianças e adolescentes.

Já aprovado pelo Senado Federal, o texto propõe obrigar todos os serviços de tecnologia a disponibilizarem mecanismos para impedir o uso por crianças e adolescentes quando esses produtos não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o projeto determina que os fornecedores de produtos e os provedores deverão desenvolver sistemas para prevenir e mitigar práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam incentivar vícios e transtornos diversos.

A proposta ainda exige a criação de mecanismos de controle parental, para impedir a visibilidade de determinados conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores de 18 anos e restringir o tempo de uso, conforme informações da Agência Câmara de Notícias.

Assuntos Relacionados
Colagem mostram imagem de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao lado de foto do youtuber Felca, ilustrando fala de Motta de que pautará tema de adultização de crianças nas redes sociais após vídeo sobre o tema lançado por Felca.
PontoPoder

Após vídeo de Felca, Motta diz que Câmara pautará 'adultização' de crianças nas redes sociais

Presidente da Casa legislativa afirmou que projetos de lei sobre a temática devem ser apreciados ainda nesta semana

Carol Melo
Há 1 hora
Reunião formal em uma sala de conferência com 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular de madeira, entre gestores municipais e representantes da União. Todos estão vestidos formalmente, com ternos, gravatas e roupas sociais. Há documentos, copos de água, xícaras de café, celulares e um teclado sobre a mesa. Ao fundo, há uma parede com painéis de madeira e outra com vidro escuro. A atmosfera é séria e profissional, sugerindo um encontro institucional ou governamental.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Ingrid Campos
Há 1 hora
Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram os prédios dos Três Poderes e depredaram o patrimônio público
PontoPoder

Nova rodada de sentenças leva STF ao total de 762 condenações por atos de 8 de janeiro

Recentes julgamentos do caso determinam penas que chegam a 14 anos de prisão

Redação
10 de Agosto de 2025
Saca de café aberta com grãos em seu interior
PontoPoder

Do café com leite ao tarifaço, há quanto tempo o café é moeda de troca no Brasil

Alvo do tarifaço de Trump, o café brasileiro mantém seu papel estratégico nas negociações políticas e comerciais brasileiras

Igor Cavalcante
10 de Agosto de 2025
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caminham lado a lado enquanto conversam sorrindo. Lula veste um terno cinza com suéter escuro por baixo, enquanto Putin usa um terno escuro com gravata bordô e carrega no paletó a fita de São Jorge, um símbolo militar russo. Ao fundo, há portas douradas ornamentadas e outras pessoas parcialmente visíveis.
PontoPoder

Putin telefona para Lula para conversar sobre a guerra na Ucrânia e os Brics

A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto em nota

Agência Brasil e Redação
09 de Agosto de 2025
Deputados obstruem plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Hugo Motta pode suspender mandato de deputados após motim na Câmara? Entenda rito

No total, 14 deputados foram alvo de representação por obstruírem o plenário

Luana Barros
09 de Agosto de 2025
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
Wagner Mendes

Projeto quer garantir 50% das vagas de comissionados no executivo para mulheres no Ceará

Projeto de Indicação é de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL) e atende a um pleito do Movimento Pessoas à Frente

Wagner Mendes
09 de Agosto de 2025
Ilustração com José Walter e bairro ao fundo
PontoPoder

Baú da Política: José Walter, o prefeito que criou e emprestou o nome para bairro de Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Igor Cavalcante
09 de Agosto de 2025
Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. Imagem usada em matéria sobre possível extradição da deputada condenado pelo STF
PontoPoder

Tribunal italiano define data para analisar extradição de Carla Zambelli

Deputada fugiu do país após condenação por invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem de Lula para matéria sobre Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim
PontoPoder

Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

Declaração foi dada durante evento no Acre

Redação
08 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Juristas são homenageados pela Assembleia Legislativa com medalha Paulo Bonavides

Comenda reconhece a atuação de nomes destacados na defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições

Inácio Aguiar
08 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Após ameaças a Moraes, Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA nesta sexta-feira (8)

Ministério das Relações Exteriores expressou indignação com as recentes postagens da embaixada dos Estados Unidos

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Foto de demolição de construção irregular na Lagoa da Maraponga
PontoPoder

CMFor ainda vai analisar veto de Sarto que impediu ocupação de área de prédio na Maraponga

Gabinete do Prefeito barrou, mas decisão pela manutenção ou derrubada da proibição cabe aos vereadores

Bruno Leite
08 de Agosto de 2025
Alckmin para matéria sobre após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça
PontoPoder

Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

O plano de contingência busca atender as empresas que foram mais afetadas

Redação, Agência Brasil e Estadão Conteúdo
07 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre PF pedir ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva do ex-presidente
PontoPoder

PF pediu prisão preventiva de Bolsonaro, mas Moraes recusou e optou pelo uso da tornozeleira

A divergência do pedido da PF com o que foi determinado veio após Moraes pedir um parecer do procurador-geral da República

Redação
07 de Agosto de 2025
Professor ministrando aula
PontoPoder

4ª parcela dos precatórios do Fundef a professores do Ceará começa a ser paga em setembro

Em paralelo ao anúncio, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou a lista dos beneficiários

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026
PontoPoder

Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026

A Live PontoPoder vai ao ar todas as quintas-feiras nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de uma biblioteca de uma escola estadual no Ceará, que deverá receber Bíblias e outros livros religiosos após aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa
PontoPoder

Alece aprova projeto de Elmano para distribuir bíblias e outros livros religiosos a escolas públicas

Medida foi prometida pelo chefe do Palácio da Abolição no ano passado, durante um evento evangélico

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Foto do Plenário da Alece nesta quinta-feira (7), quando foi votado um empréstimo do Governo do Ceará
PontoPoder

Deputados aprovam empréstimo de R$ 860,8 milhões para investimentos do Governo do Ceará

Segundo redação da matéria, os recursos devem ser direcionados às áreas da educação, saúde, transporte e infraestrutura

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Creche do Novo PAC Educação
PontoPoder

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Bruno Leite
07 de Agosto de 2025