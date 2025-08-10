Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

A Justiça do Paraná determinou a prisão preventiva de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no noroeste paranaense. Os dois teriam emboscado o quarteto que buscava cobrar uma dívida de R$ 1 milhão na região, segundo a apuração da Polícia Civil (PCPR).

Os homens foram identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Os três primeiros teriam viajado de São José do Rio Preto, em São Paulo, até Icaraíma, enquanto o último seria morador do município paranaense e teria se juntado ao grupo antes do desaparecimento.

Até a última atualização, os suspeitos ainda não haviam sido localizados pela PCPR e são considerados foragidos. A Polícia espera que a prisão ajude a localizar as vítimas, que estão desaparecidas desde a última terça-feira (5), quando pararam de responder mensagens e atender ligações.

Veja também País Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia País Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Conforme revelado pelo g1, a Polícia já tinha ido até a propriedade onde os quatro teriam desaparecido e colhido depoimentos dos dois suspeitos. “Eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida”, explicou o delegado Gabriel Menezes, responsável pelo caso.

No entanto, após a liberação, a investigação apurou que os homens podem ter sido vítimas de uma emboscada, em um suposto atentado cometido por membros de uma mesma família.

A partir das novas informações, a prisão preventiva foi determinada, mas pai e filho fugiram antes da Polícia retornar e não foram mais encontrados na propriedade. A defesa dos suspeitos ainda não foi localizada.

Legenda: Fotos dos foragidos divulgadas pela Polícia Civil do Paraná Foto: Divulgação/PCPR

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

A esposa de Robishley Hirnani, Denise Cristina Pereira, denunciou o caso à Polícia Civil na quarta-feira (6), já que ele, Rafael Juliano e Diego Henrique não responderam às mensagens e não atenderam às ligações. Os três saíram de São José do Rio Preto com destino ao Paraná.

Denise, segundo relatado ao g1, informou que eles chegaram ao Paraná, por volta das 11h na terça-feira e os três homens encontraram o quarto, identificado como Alencar, que auxiliaria na cobrança da dívida referente a um negócio jurídico envolvendo o não pagamento integral de uma propriedade rural. O comprador não teve a identidade informada.

Na troca de mensagens entre Denise e o marido, último contato do casal antes do desaparecimento, Robishley pergunta à esposa, por volta das 8h na terça-feira, como estava a filha deles, de sete anos, que estava com dor de garganta.

Na sequência, ele afirma em mensagem de voz que também “está mal”, se referindo ao estado de saúde, e diz “não vai virar nada aqui”. Segundo a esposa, o homem desacreditava de que a cobrança resultaria no pagamento da dívida.

Conforme Denise, esse foi o último contato. Após isso, o celular do marido passou a cair direto na caixa postal e as mensagens não foram mais recebidas e visualizadas. Com a ausência de sinais, às 14h45 Denise escreveu: “Seu celular só desligado. Assim que você pegar o celular me liga, tô preocupada.”

Segundo ela, Robishley costuma viajar para cobrar as dívidas, embora ela não aprove a ação. Quando o conheceu, há cerca de dez anos, explica ela, ele já fazia cobranças.

A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.