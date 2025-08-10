Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia

Quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma van na BR-452, zona rural da Uberlândia.

Segundo informações do g1, três mortos eram ocupantes da van: um menino de 4 anos, uma mulher e um idoso.

Um dos ocupantes do veículo informou ao Corpo de Bombeiros que eles voltavam de uma igreja quando houve a batida. O acidente ocorreu por volta das 23h desse sábado (9). A quarta pessoa morta era o motorista do carro que se envolveu no acidente.

O que aconteceu

Segundo um dos ocupantes da van, o automóvel invadiu a contramão da pista e, com a colisão, os dois veículos foram arremessados para as margens da pista.

O motorista do carro, o idoso e a mulher ficaram presos às ferragens. Já a criança foi arremessada para fora do veículo.

Outras 16 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais de Uberlândia.