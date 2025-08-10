Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Em meio à discussão sobre o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o governo federal divulgou ranking informando o custo médio para obter a permissão para dirigir em cada estado.

O Ceará possui o quarto maior custo médio do Nordeste, com R$ 3.020,97. Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75.

Veja o ranking do Nordeste:

Bahia: R$ 4.120,75 Pernambuco: R$ 3.416,44 Sergipe: R$ 3.049,97 Ceará: R$ 3.020,97 Maranhão: R$ 2.858,01 Rio Grande do Norte: R$ 2.806,00 Piauí: R$ 2.401,00 Alagoas: R$ 2.069,14 Paraíba: R$ 1.950,40

Fonte: Senatran

O Rio Grande do Sul lidera o ranking de CNHs mais caras do país, com custo médio de R$4.951,35, para a categoria AB (moto e carro).

A Paraíba tem o menor custo médio (R$ 1.950,40).

Veja o ranking geral:

Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35 Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95 Bahia: R$ 4.120,75 Minas Gerais: R$ 3.968,15 Santa Catarina: R$ 3.906,90 Acre: R$ 3.906,60 Roraima: R$ 3.828,40 Amapá: R$ 3.780,47 Paraná: R$ 3.670,83 Amazonas: R$ 3.418,95 Pernambuco: R$ 3.416,44 Sergipe: R$ 3.049,97 Ceará: R$ 3.020,97 Distrito Federal: R$ 3.005,67 Tocantins: R$ 2.985,33 Mato Grosso: R$ 2.964,04 Maranhão: R$ 2.858,01 Rio Grande do Norte: R$ 2.806,00 Pará: R$ 2.802,45 Goiás: R$ 2.600,39 Rio de Janeiro: R$ 2.567,82 Piauí: R$ 2.401,00 Rondônia: R$ 2.355,22 Espírito Santo: R$ 2.338,76 Alagoas: R$ 2.069,14 São Paulo: R$ 1.983,90 Paraíba: R$ 1.950,40

