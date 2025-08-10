Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste
Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75
Em meio à discussão sobre o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o governo federal divulgou ranking informando o custo médio para obter a permissão para dirigir em cada estado.
O Ceará possui o quarto maior custo médio do Nordeste, com R$ 3.020,97. Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75.
Veja o ranking do Nordeste:
- Bahia: R$ 4.120,75
- Pernambuco: R$ 3.416,44
- Sergipe: R$ 3.049,97
- Ceará: R$ 3.020,97
- Maranhão: R$ 2.858,01
- Rio Grande do Norte: R$ 2.806,00
- Piauí: R$ 2.401,00
- Alagoas: R$ 2.069,14
- Paraíba: R$ 1.950,40
Fonte: Senatran
O Rio Grande do Sul lidera o ranking de CNHs mais caras do país, com custo médio de R$4.951,35, para a categoria AB (moto e carro).
A Paraíba tem o menor custo médio (R$ 1.950,40).
Veja o ranking geral:
- Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35
- Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95
- Bahia: R$ 4.120,75
- Minas Gerais: R$ 3.968,15
- Santa Catarina: R$ 3.906,90
- Acre: R$ 3.906,60
- Roraima: R$ 3.828,40
- Amapá: R$ 3.780,47
- Paraná: R$ 3.670,83
- Amazonas: R$ 3.418,95
- Pernambuco: R$ 3.416,44
- Sergipe: R$ 3.049,97
- Ceará: R$ 3.020,97
- Distrito Federal: R$ 3.005,67
- Tocantins: R$ 2.985,33
- Mato Grosso: R$ 2.964,04
- Maranhão: R$ 2.858,01
- Rio Grande do Norte: R$ 2.806,00
- Pará: R$ 2.802,45
- Goiás: R$ 2.600,39
- Rio de Janeiro: R$ 2.567,82
- Piauí: R$ 2.401,00
- Rondônia: R$ 2.355,22
- Espírito Santo: R$ 2.338,76
- Alagoas: R$ 2.069,14
- São Paulo: R$ 1.983,90
- Paraíba: R$ 1.950,40
Fonte: Senatran