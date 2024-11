Carro estacionado capota 'sozinho' no interior do Paraná; veja vídeo

Um carro estacionado foi flagrado capotando 'sozinho' em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, nessa segunda-feira (25). Não havia ninguém no veículo no momento do incidente, pois a proprietária estava no trabalho.

O momento foi flagrado por câmeras de segurança, e mostra um caminhão bitrem carregado com madeira passando ao lado do carro estacionado. Segundos após, a traseira do veículo menor é puxada para cima, causando o tombamento.

Em entrevista ao g1 Paraná, a proprietária Keli Cristina de Paula disse que testemunhas deram conta que o caminhão bateu em um cabo de telefonia, que arrebentou e chegou a ser arrastado.

A suspeita dos colegas de trabalho é que o fio enroscou na traseira do carro e causou o incidente.

Um caminhonete chegou a passar no local antes do caminhão e viu o cabo de telefonia no chão. "Me disseram que a caminhonete passou devagar na sequência porque viu o cabo no chão, e tentou alertar o caminhoneiro", contou a dona do carro.

Primeiro carro

A trabalhadora não tinha colocado no seguro no carro, e lamentou a situação: "Ele é o meu primeiro carro, foi uma batalha conseguir comprá-lo. Em um segundo eu vi ele destruído, foi muito triste. Ainda estou em choque, mas sou grata por não ter ninguém por perto naquele momento, por não ter tido dano à vida de ninguém".

Ela entrou em contato com a empresa responsável pelo bitrem, e foi informada que o acidente ocorreu por conta de cabos parcialmente caídos no chão que já estavam na pista.

Por nota, a empresa disse ao g1, que o veículo está nas "normas de altura estabelecidas".

"[...] É provável que o cabo de energia já havia arrebentado, e por isso enroscou na nossa carreta. E que sejam tomadas as medidas legais e responsabilizando quem deixou o cabo de energia solto, pois se não estivesse fora do local, não teria acontecido o fato", diz nota.