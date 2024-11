Laudo da PF aponta que homem do atentado em frente ao STF segurou explosivo contra a própria cabeça

Um laudo pericial da Polícia Federal (PF) aponta que Francisco Wanderley Luiz, responsável pelo atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 13 de novembro, segurou um artefato explosivo próximo à cabeça no momento da detonação. As informações são do g1.

Conforme o relatório técnico, as lesões encontradas no corpo da vítima indicam a proximidade do artefato à cabeça. Também foram identificadas múltiplas fraturas e amputações na mão direita, o que corrobora com a hipótese de que a vítima segurava o explosivo.

Veja também País Adutora rompe e causa morte de idosa de 80 anos no Rio de Janeiro; veja vídeo País Secretaria da Justiça de SP abre processo contra Ana Paula Minerato após áudio com falas racistas

SOBRE O ATENTADO

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, disparou uma série de artefatos na área em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 13 de novembro. Ele morreu no local, logo em seguida, após ser atingido por uma das explosões.

O corpo só foi retirado do local na manhã desta quinta (14), 13 horas após as detonações. Até o momento, policiais ainda averiguavam artefatos e pacotes suspeitos encontrados em um trailer próximo à Esplanada dos Ministérios e na casa alugada pelo homem no DF.

Dias antes do ataque, Francisco Wanderley publicou nas redes sociais sugerindo que cometeria os crimes. Ele chegou a insinuar que faria um ataque com bombas contra alvos políticos, classificados por ele como "comunistas de merda". "Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc", escreveu em um texto que prometia colocar bombas na casa de lideranças políticas.