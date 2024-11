Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no RJ, e seguranças do pastor trocam tiros com criminosos

O pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto nessa terça-feira (26), em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o g1, os seguranças que faziam a escolta do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo reagiram ao ataque e trocaram tiros com os criminosos.

Malafaia não foi atingido pelos disparos e não teve nenhum pertence levado pelos suspeitos. Um dos atiradores foi preso horas depois, após ser internado em um hospital.

Crime foi registrado em imagens

Uma câmera de segurança instalada na rua onde o crime foi cometido captou o momento em que os criminosos chegam em um carro, por volta de 18 horas, e param em frente ao BMW onde estava Malafaia. Com os rostos cobertos, três deles correm em direção ao veículo do pastor e dois tentam abrir a porta.

Ainda de acordo com as imagens, vários pedestres que estavam no local começam a correr pela rua, até que os seguranças de Malafaia descem de outro carro e um deles aponta uma arma para os criminosos.

Em nota enviada ao g1, a Polícia Militar informou que foi acionada após o crime e que as vítimas da tentativa de assalto eram três policiais de folga.