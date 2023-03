Crimes sexuais por parte de professor de futsal ocorrem desde 2009: 'me obrigou a ver vídeo pornô'

As recentes denúncias de atletas de futsal contra um treinador fizeram com que uma vítima, hoje com 30 anos, se encorajasse a contar à Polícia o que passou junto ao mesmo suspeito, no ano de 2009. Nádia (nome fictício) diz ter sido assediada em 2009 e que ficou quase 15 anos calada.

Nos últimos dias, com a repercussão do caso na imprensa, ela disse que viu a chance de conseguir falar sobre: "é revoltante. Eu esperei muito esse dia chegar. Eu sabia que ele não tinha mexido só comigo. Foram anos vendo ele em alguns eventos e eu não conseguia me mexer. Para mim, dar esse passo de denunciar é uma vitória".

Nádia está entre as 12 vítimas que denunciaram o professor de futsal, no último mês. Ela conta que quando tinha 16 anos foi chamada pelo treinador até uma sala e lá obrigada a assistir vídeo pornô com ele.

VEJA RELATO:

"Eu jogava em um time feminino. Machuquei meu joelho e em 2009 surgiu a oportunidade de eu voltar a jogar fazendo a cirurgia. Ele era o técnico na época e eu fui saber se dava certo. Ele prometeu que ia conseguir 50% da minha cirurgia e fiquei toda animada.

Os treinos sempre eram no domingo. Em um desses dias, já era meio-dia, ele levou as meninas para uma salinha. Fiquei esperando que ele me chamasse e eu fiquei esperando. Via a forma como ele tratava as meninas, sempre esculhambava, falava palavrões. Mas para mim naquela época aquele era o normal de um técnico.

Quando ele me chamou eu fui sem medo nenhum, nem imaginava o que ia acontecer. Ele me colocou em uma cadeira perto da dele e começou a mostrar uns vídeos pornôs no computador. Ele pegou minha mão e colocou na coxa dele. Eu não tive muita reação, não lembro nem o que ele falou. Fiquei paralisada, não conseguia me mexer e eu só queria sair dali. Até que eu consegui sair e nunca mais voltei"

"DECIDI EXPOR ELE"

Nádia diz que só conseguiu falar sobre o caso aos pais há três anos. Com o passar dos anos, via o treinador em eventos e observava que ele tinha a mesma forma de agir: "sempre trabalhando com meninas menores de idade. Eu via aquilo e isso tudo me deixava muito mal".

No último mês de fevereiro, ela leu os primeiros relatos contra o suspeito e se encorajou a ir até à Polícia falar sobre.

"Quando eu vi a postagem de uma menina pensei: foi ele, o mesmo que mexeu comigo. Então decidi também fazer o meu relato, decidi expor ele. É mais revoltante ainda agora saber que ele está andando por aí, não foi feito nada. A gente tenta expor ao máximo essa situação. Tem mais meninas que não conseguiram denunciar ainda, que estão muito abaladas. É muito triste".

A expectativa da denunciante é que com a visibilidade do caso, mais meninas se encorajem a relatar os assédios sofridos: "eu sei que não é fácil, eu me sentia só. Quando vi que não era a única, criei forças".

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará passou a investigar o caso após relatos de adolescentes que teriam sido vítimas do professor no bairro Centro, em Fortaleza. As adolescentes falam que passaram por crimes sexuais e agora esperam ver o suspeito preso.

Legenda: A menina chegou a filmar um dos episódios de assédio

As vítimas mais recentes têm de 13 a 17 anos de idade e supostamente eram ameaçadas de serem retiradas do time, caso contassem para as demais atletas, amigos ou familiares o que acontecia nos bastidores do treino.

As investigações seguem em andamento por meio da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), "unidade da Polícia Civil que realiza diligências e oitivas para elucidar o caso. Outras informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", segundo as autoridades.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil