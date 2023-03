Homens suspeitos de roubo seguido de estupro são presos em Boa Viagem, no Ceará

Dois homens armados são suspeitos de invadir uma residência e praticar roubo seguido de estupro no município de Boa Viagem, no Interior do Ceará. O caso aconteceu por volta das 6h de segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PMCE), a dupla estuprou uma mulher e agrediu o marido da vítima.

Ao todo, foram levados três smartphones, um tablet, uma TV, uma motocicleta de cor preta, três relógios e aproximadamente R$ 7 mil em espécie.

Legenda: A moto foi encontrada em uma zona de mata na localidade de Canindezinho, zona rural de Boa Viagem. Foto: Divulgação/SSPDS-CE

Após duas horas de investigações, a moto das vítimas foi localizada em uma zona de mata na localidade de Canindezinho, zona rural de Boa Viagem.

BUSCAS E PRISÕES

A mulher informou aos policiais ter visto os suspeitos transitando na localidade anteriormente, e os reconheceu por fotos.

Em seguida, as equipes da CPRaio prenderam José Anderson Araújo Ferreira, de 23 anos, na residência da sua sogra, na zona urbana de Boa Viagem. Com ele foram apreendidos dois smartphones das vítimas e um revólver calibre .32 com quatro munições intactas.

Legenda: Com um suspeito foram apreendidos dois smartphones das vítimas e um revólver calibre .32 com quatro munições intactas. Foto: Divulgação/SSPDS-CE

O segundo suspeito de participar do crime, Erivaldo do Nascimento Rodrigues, 26, que já tem passagem pela polícia por roubo e furto, segue foragido. A dupla foi autuada por roubo e estupro na Delegacia de Canindé.