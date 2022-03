Grupo espanca homem durante briga de torcedores em Fortaleza; PM identifica três suspeitos

Um grupo de torcedores agrediu com chutes e pauladas um homem, sem identificação divulgada, durante uma briga na Avenida Coronel Carvalho, no Bairro Jardim Guanabara, na tarde deste sábado (26). Três suspeitos de participação no crime foram identificados pela Polícia Militar (PM).

O trio foi levado para Delegacia de Polícia Civil onde deve prestar depoimento, mas os agentes de segurança buscam outros possíveis participantes na briga entre torcidas.

“As ações policiais seguem em diligências no intuito de capturar todos os envolvidos na ocorrência, mais detalhes serão atualizados posteriormente”, informou a PM.

O time do Fortaleza e do Náutico disputam a semifinal da Copa do Nordeste na Arena Castelão, na Capital, durante a tarde deste sábado.

Nas imagens é possível ver um grupo de homens atirando objetos contra um ônibus do transporte coletivo da cidade e se reunindo para agredir uma pessoa deitada no chão.

As cenas de violência também mostram a vítima do linchamento despida e com rosto ensanguentado.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Instituto Dr. José Frota (IJF) para verificar que se o homem foi recebido na unidade e qual o estado de saúde. Este material deve ser atualizado com a resposta da unidade hospitalar.

