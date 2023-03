Morte de jovem em briga entre torcidas de futebol em Fortaleza há 7 anos segue em investigação

O torcedor do Ceará Ítalo Silva de Lima, de 29 anos, assassinado no último sábado (18), não foi a primeira vítima das brigas entre torcidas no Estado. Antes dele, os confrontos sanguinários entre torcedores cearenses resultaram na morte do fã do Fortaleza Jullian de Souza Cavalcante, conhecido como 'Sobralzin', aos 21 anos, em março de 2016.

Diferente da investigação do homicídio contra Ítalo, que já levou à prisão de quatro suspeitos, a apuração sobre o assassinato de 'Sobralzin' não teve ninguém responsabilizado pelo crime, em 7 anos. O caso segue sob investigação.

'Sobralzin' era integrante da bateria da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). Segundo testemunhas, o jovem integrava um grupo que entrou em confronto com uma torcida do Ceará, no bairro Bom Jardim, na Capital, em um dia de Clássico-Rei (Ceará x Fortaleza) 13 de março de 2016, quando ele foi baleado nas costas.

O torcedor chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Amigos e familiares de 'Sobralzin' afirmaram que ele foi morto por um tiro efetuado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que interveio na briga entre as torcidas. À época, a Corporação negou a autoria da morte.

Questionada sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "a 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, é a unidade responsável pelas investigações, que seguem em andamento", mas não forneceu informações sobre a autoria do homicídio.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça em março de 2018. Em novembro de 2021, o procedimento foi devolvido pelo Poder Judiciário para a realização de novas diligências e oitivas, que estão em curso."

Também procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) corroborou que "o Ministério Público Estadual considerou a necessidade da realização de mais diligências e requereu que os autos retornassem à 2ª Delegacia de Homicídios, para que fossem localizadas e ouvidas as vítimas sobreviventes e feita a apreensão das armas de todos os agentes de segurança pública envolvidos para confrontação balística".

No dia em que a morte de Jullian Cavalcante completou 7 anos, a TUF publicou, em suas redes sociais, que 'Sobralzin' "jamais será esquecido pelos Leões TUF". "Obrigado por sempre honrar e defender as duas listras! Hoje fazem 7 anos desde sua partida e parece que foi ontem que você nos deixou para ir aos braços do Pai. Saiba que você sempre será referência para a Bateria nota 10", homenageou a Torcida.

Torcedor do Ceará teria sido morto por torcida rival

As investigações da morte de Ítalo Silva de Lima apontam que ele foi morto, no último sábado (18), por pertencer à Torcida Cearamor, do Ceará. Os suspeitos de cometer o crime seriam integrantes da TUF, do Fortaleza.

"Lamentavelmente, as investigações estão caminhando para ser (a motivação) rivalidade entre torcidas. Mas é importante salientar que a Polícia Civil deu uma resposta rápida. O local da morte foi bastante ermo, e com muita dedicação a Polícia conseguiu identificar os suspeitos", confirmou o coordenador do Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público do Ceará (MPCE), o promotor de Justiça Edvando França, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Câmeras de segurança da região onde aconteceu o homicídio, no bairro Serrinha, em Fortaleza, ajudam a Polícia Civil a desvendar o crime e identificar os autores. Confira imagens obtidas com exclusividade pelo Diário do Nordeste, na última terça-feira (21):

