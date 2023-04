PF faz operação para desarticular milícia com participação de policiais cearenses

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação, na manhã desta quarta-feira (12), para desarticular associação criminosa com participação de policiais militares e civis do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba. Com características de grupo de extermínio, os criminosos atuavam na região do sertão pernambucano, especificamente nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada, Ouricuri e Parnamirim.

Segundo a PF, eles seriam especializados na prática de crimes violentos contra a vida, além de outras condutas ilícitas relacionadas.

A operação Metástase foi deflagrada com a ajuda das Secretarias de Defesa Social do Ceará e da Paraíba.

No Ceará, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Brejo Santo, Crato e Porteiras. Em Pernambuco, há ações em Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Belém de São Francisco e Parnamirim.

Ao todo estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens dos principais investigados.

Um dos principais alvos da operação é um vereador da Câmara Municipal de Parnamirim (PE).

Entre os investigados, pelo menos 11 deles possuem Certificado de Caçador, atirador Desportivo e Colecionador (CAC).

O nome da operação faz analogia à capacidade de espalhamento do câncer por outros órgãos do organismo humano.

Legenda: Material apreendido Foto: Divulgação/PF

A PF apura os atos ilícitos de associação para constituição de milícia privada, homicídio, agiotagem, extorsão, segurança privada ilegal e jogos de azar, cujas penas ultrapassam os 40 anos de prisão.

Foto: DIvulgação/PF