Assédio fora das quadras: Podcast Pauta Segura traz relatos de atletas vítimas de crimes sexuais

O 21º episódio do podcast 'Pauta Segura' está no ar. As histórias dos assédios sofridos por meninas atletas de futsal no Ceará, vítimas de crimes sexuais por parte do treinador, é tema do episódio que conta com a participação do editor Emerson Rodrigues e da repórter Emanoela Campelo.

Na última semana, os casos repercutiram na mídia. Pelo menos 12 meninas denunciaram o mesmo homem, o professor de 43 anos, de identidade preservada com intuito de resguardar os nomes das vítimas. Há suspeita que os assédios aconteciam desde 2009.

O caso repercutiu quando as vítimas se reuniram para denunciar o suspeito. A Polícia Civil apurou as denúncias, até que o suspeito foi preso na última quinta-feira (16).

Os relatos das vítimas chocam pela forma com a qual o professor se valia da função e da confiança depositada a ele para cometer os crimes no pré ou pós-treino das adolescentes.

O professor ainda foi indiciado por estupro e estupro de vulnerável e agora está à disposição da Justiça.

